Inizia con un pareggio la Premier League 2022-23 del Liverpool vice campione d'Europa e d'Inghilterra. A Craven Cottage i Reds di Jurgen Klopp non vanno oltre il 2-2 contro un ottimo Fulham. Anzi, sono i padroni di casa (trascinati da un superlativo Mitrovic, autore di una doppietta) a trovare due volte il vantaggio costringendo il Liverpool a una gara di rincorsa. Chiuso il primo tempo sotto 1-0, i Reds si rianimano nella ripresa soprattutto grazie all'ingresso di Darwin Nunez , che lascia subito il segno con un gran gol di tacco per il provvisorio 1-1. Dopo il nuovo vantaggio londinese firmato da Mitrovic su rigore al 74', ci pensa il solito Salah in modo un po' fortunoso a trovare la rete del definitivo pari. In pieno recupero clamorosa traversa di Henderson con una botta di destro dalla distanza.

Darwin Nunez esulta dopo il gol segnato durante Fulham-Liverpool - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

FULHAM-LIVERPOOL 2-2

FULHAM (4-2-3-1) - Rodak; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; De Cordova-Reid (90' Duffy), Andreas Pereira (89' Cairney), Kebano (66' Solomon); Mitrovic. All.: Marco Silva.

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho (59' Milner), Thiago Alcantara (51' Elliott); Salah, Firmino (51' Nunez), Luis Diaz (78' Fabio Carvalho). All.: Klopp.

ARBITRO: Andy Madley.

GOL: 32' Mitrovic (F), 64' Nunez (L), 72' rig. Mitrovic (F), 81' Salah (L).

ASSIST: Tete (F, 1-0), Salah (L, 1-1), Nunez (L, 2-2).

AMMONITI: Tete, De Cordova-Reid (F).

NOTE - Recupero 2'+5'.

Il gol di Aleksandar Mitrovic durante Fulham-Liverpool - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

15' ANNULLATO UN GOL AL LIVERPOOL Firmino dentro per Robertson, Rodak si salva, sulla ribattuta Luis Diaz pesca l'incrocio con un gran destro a giro. Tutto inutile, però: Robertson era in netto offside al momento del tocco di Firmino. Si rimane sullo 0-0 a Craven Cottage.

32' GOOOOOOLLLLL DEL FULHAM! MITROVIC! 1-0! Traversone dalla destra di Tete sul secondo palo dove Mitrovic sovrasta Alexander-Arnold sullo stacco e di testa sorprende un Alisson apparso non impeccabile. Londinesi avanti. Assist di Tete.

39' PALO DI LUIS DIAZ! Grande spunto del colombiano, che carica il sinistro e manda il pallone a stamparsi sul palo poco sotto l'incrocio: Rodak non ci sarebbe mai arrivato. Sfortunato qui il Liverpool.

Luis Diaz e Kenny Tete durante Fulham-Liverpool - Premier League 2022-23 Credit Foto Getty Images

57' PALO CLAMOROSO DEL FULHAM! Destro di Kebano appena dentro l'area, Alisson si tuffa ma è battuto: lo salva il palo, che occasione per la squadra di Silva!

64' GOOOOL DEL LIVERPOOL! NUNEZ! 1-1! Elliott in profondità per Salah che dalla destra seve l'uruguaiano a centro area: deviazione di tacco e niente da fare per Rodak. Gol splendido. Si torna in parità a Craven Cottage: 1-1. Assist di Salah.

72' GOOOOOOL DEL FULHAM! ANCORA MITROVIC! 2-1! L'attaccante serbo entra in area e cade dopo un contatto (leggero) con Van Dijk. Madley indica il dischetto del rigore e il serbo non sbaglia: piatto destro rasoterra nell'angolino, Alisson intuisce ma non ci arriva.

81' GOOOOOOLLLL DEL LIVERPOOL! SALAH! 2-2! Lancio di Alexander-Arnold in piena area, i centrali del Fulham pasticciano e la palla carambola su Nunez che, involontariamente, serve Salah al suo fianco: per l'egiziano è semplice insaccare da due passi con Rodak preso in controtempo dal rimpallo. Di nuovo parità a Craven Cottage. Assist di Nunez.

Il momento social

Il migliore

Darwin NUNEZ - Debutto in Premier League devastante: entra a inizio ripresa, segna un gran gol, firma l'assist per il 2-2 di Salah e sfiora in almeno un paio di occasioni la doppietta personale. Impressionante la voracità con la quale si avventa su ogni singolo pallone che entra nell'area di rigore del Fulham.

Il peggiore

Roberto FIRMINO - Il brasiliano è una sorta di fantasma che si aggira per il campo: letteralmente impalpabile. Klopp lo toglie a inizio ripresa e l'attacco del Liverpool cambia marcia.

