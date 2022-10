20 reti in appena 13 presenze, l’attaccante norvegese si è letteralmente divorato gli avversari ad uno ad uno, con una capacità di essere letale sempre che lo fa sembrare un robot. Se dovesse mantenere questa media gol, allora bisognerebbe prendere in mano il libro dei record per aggiornare qualche voce. A suo vantaggio ha anche l’età, il numero 9 è un ragazzo del 2000, potrebbe quindi segnare addirittura un’epoca, rappresentare uno spartiacque nella storia. Magari indossando per sempre la maglia del Manchester City. O forse no, perché ci sono anche altri club molto forti in giro per l’Europa, e i media spagnoli già sognano il suo passaggio nella Liga un giorno, magari al Real Madrid. A tal proposito, è emersa una clausola rescissoria, che secondo The Athletic è presente nel contratto che ha firmato il centravanti con i Citizens. Haaland è libero di scegliere una destinazione diversa se l’offerente metterà sul piatto 200 milioni per il cartellino. Ci sono però delle condizioni. Questa clausola entrerà in vigore a partire dall’estate del 2024, dopo due anni di esperienza a Manchester, e si applicherà soltanto alle società non inglesi. Sicuramente poi ci sarebbero ulteriori spese (bonus e commissioni) per gli agenti. In occasione del passaggio dal Borussia Dortmund al Manchester City la cifra complessiva del trasferimento ha raggiunto quasi i 100 milioni. I numeri e le prestazioni di Erling Braut Haaland in questo inizio di stagione hanno dominato i titoli di giornale in Inghilterra e non sono passati inosservati all’estero. Impossibile non accorgersi dell’uragano che si è imbattuto contro la Premier League . Con, l’attaccante norvegese si è letteralmente divorato gli avversari ad uno ad uno, con una capacità di essere letale sempre che lo fa sembrare un robot. Se dovesse mantenere questa media gol, allora bisognerebbe prendere in mano il libro dei record per aggiornare qualche voce. A suo vantaggio ha anche l’età, il numero 9 è un ragazzo del 2000, potrebbe quindi segnare addirittura un’epoca, rappresentare uno spartiacque nella storia. Magari indossando per sempre la maglia del Manchester City. O forse no, perché ci sono anche altri club molto forti in giro per l’Europa, e i media spagnoli già sognano il suo passaggio nella Liga un giorno, magari al. A tal proposito, è emersa una clausola rescissoria, che secondoè presente nel contratto che ha firmato il centravanti con i Citizens. Haaland è libero di scegliere una destinazione diversa se l’offerente metterà sul piattoper il cartellino. Ci sono però delle condizioni. Questa clausola entrerà in vigore, dopo due anni di esperienza a Manchester, e. Sicuramente poi. In occasione del passaggio dal Borussia Dortmund al Manchester City la cifra complessiva del trasferimento ha raggiunto quasi i 100 milioni.

Ad

Perché è stata pensata così la clausola rescissoria di Haaland? Perché il valore del calciatore crescerà costantemente ma con l’avvicinarsi della scadenza del contratto, inevitabilmente calerà. Inoltre, il club vuole evitare la beffa di vederlo giocare per una rivale della Premier League. Senza la clausola è molto difficile infatti che il norvegese si trasferisca direttamente ad un club inglese, il quale dovrebbe sborsare verosimilmente una cifra molto maggiore, lasciando il City libero di decidere se accettare o meno. Se si osserva però la posizione adottata dai Citizens in passato, si può comprendere come la clausola rescissoria non sia poi così importante. Gli sceicchi non sembrano infatti voler trattenere i calciatori a tutti i costi, in presenza di offerte adeguate sono disposti a prenderle in considerazione. Certamente però, per strappare Erling Braut Haaland dalla rosa di Pep Guardiola servirà uno sforzo impressionante, che solo pochissimi club nel mondo potranno permettersi. Oltre alla clausola e alle spese in più per gli agenti, infatti, c’è l’ingaggio del norvegese, che in Inghilterra supera le 375 mila sterline a settimana, e che può solo aumentare con i bonus.

Premier League Il Chelsea vince senza strafare, Haaland ancora in gol nel 4-0 del City 08/10/2022 ALLE 13:54

Guardiola: "Haaland? Ragazzo divertente, si è ambientato bene"

Champions League Doppietta di Haaland nel 5-0 del City, bene Real e Dortmund 05/10/2022 ALLE 18:54