Premier League contro il razzismo. L'ultimo a farne le spese è un tifoso del Chelsea che ha rivolto insulti a sfondo razziale contro l'attaccante sudcoreano Son Heung-min del Tottenham in occasione del derby di domenica scorsa a Stamford Bridge, terminato 2-2 . Il supporter dei Blues, detentore di un abbonamento stagionale, è stato identificato e poi punito dal club con una squalifica a vita per il suo comportamento "aberrante". Tolleranza zero incontro il. L'ultimo a farne le spese è un tifoso delche ha rivoltocontro l'attaccante sudcoreanodelin occasione del derby di domenica scorsa a Stamford Bridge, terminato con anche le scintille tra i due allenatori, Thomas Tuchel e Antonio Conte . Il supporter dei, detentore di un abbonamento stagionale, è stato identificato e poi punito dal club con unaper il suo comportamento "aberrante".

Ad

Il Chelsea, in una nota ufficiale, ha spiegato che "idioti del genere fanno vergognare i nostri allenatori, i nostri giocatori, tutto lo staff e i nostri veri tifosi. Non hanno posto nel Chelsea e in nessuna delle nostre comunità". Il club londinese dall'anno scorso porta avanti la campagna "No to Hate", no all'odio, contro ogni forma di razzismo, antisemitismo e discriminazione.

Premier League Conte-Tuchel, che tensione: il video della rissa in Chelsea-Tottenham 14/08/2022 ALLE 18:10

L'episodio si era verificato nel secondo tempo della sfida mentre Son si dirigeva verso la bandierina per battere un calcio d'angolo sotto i tifosi assiepati nella tribuna Shed End: tra questi, è stato identificato colui che si è fatto notare con un gesto che richiamava alle origini asiatiche dell'attaccante degli Spurs.

Conte sulla lite con Tuchel: "Per me situazione chiusa"

Premier League Kane al 96°, poi rissa Conte-Tuchel: 2-2 show in Chelsea-Tottenham 14/08/2022 ALLE 15:18