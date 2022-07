Cristiano Ronaldo ha segnato 24 goal nella scorsa stagione per il Manchester United, ma il suo maggior contributo per il club può essere quello di aver aumentato l’appeal commerciale del club nella sua peggior stagione in Premier League. Lo United ha visto aumentare il coinvolgimenteo con i propri social media, come ad esempio i like, i commenti e le condivisioni ricevute, che sono quasi raddoppiate raggiungendo i 2 miliardi negli ultimi 12 mesi.

L’arrivo di Ronaldo, con i suoi 465 milioni di followers su Instagram, nell’Agosto del 2021 ha segnato una crescita vertiginosa nell’attività social e gli esperti lo ritengono responsabile per questo cambiamento. Sui 25 post più popolari realizzati fra tutti i team della Premier League nella passata stagione, 10 erano collegati a Ronaldo comprese le prime 3 posizioni della lista. Come risultato i Red Devils sono diventati il club più popolare a livello sociale superando per la prima volta il Barcellona e il Real Madrid a livello di coinvolgimento. I numeri sono così significativi perchè i potenziali sponsor guardano al numero di interazioni sui social per decidere dove e quanto investire. Un pubblico attivo e coinvolto è considerato in modo migliore rispetto al solo numero totale di followers.

Si può fare a meno di Ronaldo?

L’effetto Ronaldo è così tanto significativo, che gli analisti ritengono che lo United farà qualsiasi sforzo per cercare di mantenere il giocatore nonostante la richiesta di cessione. Il suo valore commerciale influenza le decisioni del club a differenza della perdita di Pogba, che ha appena raggiunto la Juventus. La firma di un giocatore come Ronaldo ha permesso al club di mantenere una posizione rilevante al momento di firmare accordi necessari nonostante le prestazioni sul campo siano state pessime negli ultimi anni.

Per questo motivo lo United non vuole venderlo. Soprattutto perchè il suo valore come giocatore sul campo è nettamente inferiore al suo valore commerciale. Che futuro attende Ronaldo, il giocatore riuscirà a forzare la cessione o il club lo convincerà a rimanere per aver ancora a disposizione le sue prestazioni dentro e fuori dal campo.

di Luca Patuelli

