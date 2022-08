Calcio

Man. United, Ten Hag: "Cristiano Ronaldo dalla panchina? E' in gruppo da 10 giorni, non aveva 90 minuti nelle gambe"

PREMIER LEAGUE - La stagione del Manchester United è iniziata nel peggiore dei modi. Il Brighton ha espugnato l'Old Trafford (1-2) dimostrando superiorità per larghi tratti della partita, in particolare nel primo tempo. Ronaldo è partito dalla panchina, Ten Hag ha spiegato così la scelta: "Si allena in gruppo da 10 giorni, non aveva 90 minuti nelle gambe, per questo non l'ho schierato dal 1'".

00:00:38, un' ora fa