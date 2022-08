Calcio

Man.United, Ten Hag sicuro: "Ronaldo è parte del progetto. Non è stato l'unico ad andarsene via prima contro il Rayo"

PREMIER LEAGUE - Il campionato inglese sta per cominciare. Le favorite per la vittoria finale sono Manchester City e Liverpool. Una delle squadre più interessanti è invece il Manchester Utd del nuovo allenatore Ten Hag. L'olandese è tornato sul caso Ronaldo: "Molti giocatori se ne sono andati via prima ma i riflettori sono solo su di lui". Il tecnico è convinto: "Cristiano è parte del progetto".

00:01:51, 31 minuti fa