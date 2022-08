Manchester United, Ten Hag su Cristiano Ronaldo: "Sono contento di lui, è un attaccante top e fa parte della squadra"

PREMIER LEAGUE - In conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro il Brighton a Old Trafford, il tecnico olandese dei Red Devils prova a spegnere e le polemiche scatenatesi negli ultimi giorni intorno a CR7. Poi, sull'eventuale impiego del portoghese glissa: "Vedremo".