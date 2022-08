Erik Ten Hag, il trainer olandese pare avere intenzione di usare il pugno di ferro, togliendo ogni tipo di alibi ai giocatori e scoutendoli a suon di lavoro extra. Sembra non esserci davvero fine al peggio per il Manchester United. Sei gol subiti, una sola rete segnata e soprattutto due clamorosi capitomboli contro Brighton Brentford che condannano i Red Devils all’ultimo posto in classifica e alla peggiore partenza nella storia del club dal 1921 ad oggi. Fra un mercato che non decolla, amnesie difensive sconcertanti e una rosa che – nonostante il budget speso – non appare essere quella desiderata dal neoallenatore, il trainer olandese pare avere intenzione di usare il, togliendo ogni tipo di alibi ai giocatori e scoutendoli a suon di lavoro extra.

All’indomani dell’umiliante 4-0 subito sul campo del Brentford il tecnico dei Red Devils ha cancellato il giorno di riposo inizialmente assegnato ed ha radunato la squadra per una seduta di intenso lavoro atletico. Come riporta il giornalista di Sky Sport UK, Kaveh Solhekol, Ten Hag avrebbe costretto i giocatori a correre per 13,8 km, durante la seduta odierna.

Ad

Premier League Incubo United: il Brentford segna 4 gol in 35' ed umilia CR7 20 ORE FA

Un numero non casuale ma significativo poiché, dati alla mano, proprio questo è il numero di km che il Brentford ha macinato nel corso del match rispetto ai giocatori dello United.

Metodi da marines che vogliono lanciare un messaggio chiaro alla squadra e ai giocatori (“Ho chiesto ai calciatori di giocare con convinzione e di assumersi le responsabilità, non l’hanno fatto. Gli errori fanno parte del calcio, bisogna andare avanti ma soprattutto bisogna agire” ha dichiarato alla BBC Ten Hag dopo la debacle col Brentford), che domenica prossima se la vedranno contro il Liverpool, non il miglior cliente per sognare una svolta. Non resta che attendere la terza giornata di Premier League per vedere se il lavoro supplementare darà i propri frutti in attesa magari anche di qualche innesto sul mercato, gradito al tecnico ex Ajax.

Caos Ronaldo, o cambia attitudine o l’idea è cacciarlo terminando il contratto

Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che ieri ha giocato 90’ senza però incidere o creare pericoli, pare essere ormai A rendere ulteriormente fosco lo scenario c’è anche la saga. Il portoghese, che ieri ha giocato 90’ senza però incidere o creare pericoli, pare essere ormai mal sopportato da tutti nello spogliatoio e secondo diversi testate britanniche, lo United starebbe perdendo la pazienza. CR7 ieri si è lamentato platealmente con De Gea, autore di due topiche clamorose sui due primi gol del Brentford, e se ne è andato senza salutare i tifosi imboccando subito il tunnel degli spogliatoi dopo la batosta.

Un atteggiamento che non è passato inosservato e che non è piaciuto nè allo staff, nè alla società che se non vedrà un cambio di registro, prenderà a malincuore la decisione di terminare il contratto e lasciare a Ronaldo il cartellino, che a quel punto potrebbe andare davvero a giocare l’adorata Champions League, magari nelle file dello Sporting Lisbona.

Ronaldo è rientrato in Inghilterra: il suo futuro sarà a Manchester?

Premier League Il Manchester City domina per 90 minuti: 4-0 al Bournemouth IERI A 13:46