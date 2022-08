Calcio

Manchester United, Ten Hag: "Ronaldo può trovare spazio. Perché non dovrebbe riuscirci? La sua età non è un problema"

CALCIO - Il Manchester United ha trovato finalmente la prima vittoria stagionale contro il Liverpool, rivale storico. Un successo di vitale importanza dopo un inizio segnato dalle due sconfitte contro Brighton e Brentford. Non gioiscono tutti però. Ronaldo è stato seduto in panchina quasi tutta la partita. Secondo Ten Hag tuttavia non ci sono problemi con Cristiano, che si adatterà al suo gioco.

00:01:03, un' ora fa