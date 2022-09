La Premier League non si giocherà questo weekend. Rinviata quindi la settima giornata di campionato, che prevedeva tra le altre sfide anche Manchester City-Tottenham e in segno di rispetto per Sua Maestà". La decisione tanto attesa è arrivata., che prevedeva tra le altre sfide anche Manchester City-Tottenham e l'esordio di Graham Potter con il Chelsea in casa del Fulham. Si disputerà più avanti, in data da destinarsi. In questo momento di lutto nazionale, ci sono cose più importanti del calcio. Così la Premier, a cui era stata lasciata la libera scelta dal governo inglese, ha preferito lasciare spazio al dolore e al raccoglimento per la morte della Regina Elisabetta II, che è scomparsa la sera dell’8 settembre all’età di 96 anni, di cui 70 di regno. Il calcio quindi si ferma "".

Nel comunicato si trovano le parole di Richard Masters, Chief Executive della Premier League, che ha commentato così la decisione di sospendere il campionato: "Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà per il nostro Paese". E ha aggiunto: "Come nostro monarca più longevo, è stata un'ispirazione e lascia un'eredità incredibile dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che la ammiravano, e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua morte".

