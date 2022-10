Nottingham Forest. Il club inglese, Steve Cooper, questa formazione spendendo oltre 160 milioni di euro. I Reds si sono liberati quindi di George Syrianos, che ricopriva la carica di Head of Recruitment, e Andy Scott, che era invece Head Scout. Due uscite che sanno di bocciatura totale degli investimenti fatti. Il Forest tenterà comunque di salvarsi, la Premier League è appena cominciata, ma dell’entusiasmo degli scorsi mesi non c’è più alcuna traccia. Altra rivoluzione in casa del. Il club inglese, che ha cambiato 22 elementi della rosa in estate , ha deciso in queste ore di licenziare due degli artefici del calciomercato da record. I risultati infatti sono stati sin qui al di sotto delle aspettative, la neopromossa si trova al penultimo posto con appena 5 punti, per questo la proprietà ha deciso di punire chi ha consegnato all’allenatore,, questa formazione spendendo oltre 160 milioni di euro. Isi sono liberati quindi di, che ricopriva la carica di Head of Recruitment, e, che era invece Head Scout. Due uscite che sanno di bocciatura totale degli investimenti fatti. Il Forest tenterà comunque di salvarsi, la Premier League è appena cominciata, ma dell’entusiasmo degli scorsi mesi non c’è più alcuna traccia.

Ad

L’ESTATE DEL NOTTINGHAM FOREST

Premier League Haaland spunta una clausola: 200 milioni ma solo per l'estero 7 ORE FA

Il club della città di Nottingham è tornato nella massima serie inglese dopo tanti anni di assenza, l’ultima partecipazione risaliva al 1998-99. Si tratta di una squadra storica, che sul finire degli anni '80 ha vinto persino due Champions League. Non può quindi accontentarsi di un’apparizione in Premier League, deve trovare la chiave per rimanerci a lungo. La dirigenza, facendo i conti anche con le tante uscite (dei giocatori della promozione i più erano in prestito), decide di intervenire in modo pesante sul mercato in entrata.

Gli addii saranno 22, ma altrettanti saranno i nuovi acquisti. La strategia è interessante: comprare tanti giovani giocatori dal potenziale buono per fare plusvalenze in futuro. Gibbs-White per poco meno di 30 milioni di euro è la spesa record del club. Dalla Bundesliga arrivano Taiwo Awoniyi (Union Berlino) per 20,5 milioni, Moussa Niakhaté (Mainz) per 10 milioni, Omar Richards (Bayern) per 8,5 milioni e Orel Mangala (Stoccarda) per 13 milioni. La società dà poi il benvenuto a Dean Henderson, in prestito dal Manchester United, e i terzini Neco Williams dal Liverpool per 20 milioni oltre a Renan Lodi, a titolo temporaneo per 5 milioni dall’Atletico Madrid. Harry Toffolo, Jesse Lingard, Wayne Hennessey, Remo Freuler, Cheikhou Kouyaté, Emmanuel Dennis gli altri arrivi delle settimane finali. L’ultimo giorno Willy Boly e Loic Badé completano la rosa, ed oltre il termine si uniscono gli svincolati Serge Aurier e Adnan Kanuric.

UN ITALIANO PER CORRERE AI RIPARI

Già negli scorsi giorni la dirigenza era intervenuta sull'organigramma, ingaggiando un nuovo direttore sportivo: l'italiano Filippo Giraldi, un esperto di Premier League. Il Forest lo aveva presentato con questo comunicato: "Siamo lieti di annunciare Filippo Giraldi come nuovo Direttore Sportivo. Giraldi si unisce ai Reds dopo nove anni al Watford, inizialmente come capo scout prima di diventare direttore tecnico nel 2014. Durante il suo mandato, gli Hornets hanno giocato cinque campionati consecutivi nella massima serie dal 2015, stabilendo il record di punti del club in Premier League nella stagione 2018/19, oltre a raggiungere la finale della FA Cup. Giraldi ha lavorato per 11 anni in Italia come Direttore Sportivo all'AC Prato, come Capo Scout e Responsabile del settore giovanile al Brescia, con diversi giocatori che hanno poi intrapreso la carriera in Serie A, oltre esordire con la Nazionale italiana". Nelle prossime settimane scopriremo se queste modifiche porteranno benefici alla classifica dei Reds.

Conte: "In 10 mesi Gian Piero era entrato nel cuore di tutti, siamo devastati"

Premier League CR700! Altro record: Ronaldo si sblocca e fa 700 gol nei club 09/10/2022 ALLE 20:06