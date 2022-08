Sky Sport ha però ridimensionato le aspettative. Dopo la rimonta che ha portato gli Spurs al quarto posto e all’accesso in Champions League, l’allenatore italiano è infatti convinto che la sua squadra sia inferiore ad alcune altre. “In Inghilterra, per storia e investimenti, ci sono quattro club che partono davanti a tutti” ha affermato l’ex Inter, Juventus e Nazionale italiana, che ha poi precisato: “Sono: Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United. Il Chelsea ha rimpiazzato Lukaku e Rudiger con Sterling e Koulibaly, il Manchester United ha tantissimi tifosi e può spendere, ma non sempre chi spende vince. Due anni fa lo United era dietro al City, poi ha comprato CR7, Sancho e Varane, ma è arrivato sesto". Manca sempre meno all’inizio della Premier League 2022/23 . Il campionato inglese prenderà infatti il via venerdì 5 agosto con Crystal Palace-Arsenal. E’ tempo di pronostici, di proiezioni, e per i più appassionati di aste per il fantasy football. Tra le squadre favorite per il titolo secondo alcuni ci sarebbe anche il Tottenham allenato da Antonio Conte. Il tecnico in un’intervista aha però ridimensionato le aspettative. Dopo la rimonta che ha portato gli Spurs al quarto posto e all’accesso in Champions League, l’allenatore italiano è infatti convinto che la sua squadra sia inferiore ad alcune altre. “” ha affermato l’ex Inter, Juventus e Nazionale italiana, che ha poi precisato: “".

La Premier League è il campionato più spettacolare del mondo e forse anche il più difficile: “È un campionato in cui bisogna mantenere certi equilibri per non scivolare”, ha continuato Conte, che ha spento i sogni di vittoria finale: “Noi non dobbiamo essere arroganti o presuntuosi. Abbiamo iniziato un percorso serio, fatto di lavoro e scelte ponderate, ma per vincere il titolo servono altri step”.

Infine, il tecnico degli Spurs ha parlato di Ivan Perisic, il nuovo acquisto, da lui fortemente desiderato: “Per Perisic adesso è importante tornare nella migliore condizione psicofisica, perché si è procurato un infortunio serio all'ultima giornata della scorsa stagione ed è rientrato prima del previsto. Non è ancora al 100%, ma è un giocatore che ha raggiunto una maturità incredibile. Non dimentichiamo che ha vinto con diversi club e ha fatto una finale di un Mondiale. La sua esperienza sarà importante per noi”.

