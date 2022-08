riservava quattro sfide di altissimo spessore, in contemporanea per questa domenica sera. Manchester City, Tottenham ed Arsenal, le prime tre della classe dopo quattro giornate, sfidavano rispettivamente Nottingham Forest, West Ham (in trasferta) ed Aston Villa. Mezz'ora più tardi di scena invece il Liverpool di Klopp che, Quinta giornata di Premier League cheManchester City, Tottenham ed Arsenal, le prime tre della classe dopo quattro giornate, sfidavano rispettivamente Nottingham Forest, West Ham (in trasferta) ed Aston Villa. Mezz'ora più tardi di scena invece il Liverpool di Klopp che, dopo il roboante 9-0 dell'ultima giornata , ospitava il Newcastle ad Anfield. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Manchester City-Nottingham Forest 6-0

(12', 23', 38' Haaland, 50' Cancelo, 64', 87' Alvarez)

Gli uomini di Guardiola rispondono a distanza al 9-0 del Liverpool demolendo 6-0 in casa il Nottingham Forest. Haaland è ancora una volta protagonista, con tre gol siglati nel primo tempo, tra il 12', il 23' ed il 38', che si vanno a sommare ai tre firmati nella scorsa giornata. Nella ripresa i padroni di casa hanno poi ulteriormente aumentato il passivo, con la rete di Cancelo al 50' e la doppietta di Alvarez, partito titolare nel tridente con Haaland e Foden. In virtù di questo risultato i cityzens si mantengono in seconda posizione in Premier a quota 13 punti, allungando sul Tottenham.

Arsenal-Aston Villa 2-1

(30' Jesus, 74' Luiz, 77' Martinelli)

LONDON, ENGLAND - AUGUST 31: Gabriel Martinelli Credit Foto Getty Images

Continua la cavalcata dell'Arsenal di Arteta che trova la quinta vittoria consecutiva e si mantiene in prima posizione solitaria, a punteggio pieno. I Gunners, in un impianto strapieno, sbloccano la sfida con il brasiliano Gabriel Jesus al 30'. Nella ripresa i Villains reagiscono, trovando il gol del pari al 74' con Douglas Luiz. Sembra poter materializzarsi il primo passo falso dei londinesi in stagione ma 3' più tardi, Martinelli fa nuovamente impazzire i tifosi di casa, siglando il gol che vale i tre punti finali.

West Ham-Tottenham 1-1

(34' aut. Kehrer, 66' Souczek)

LONDON, ENGLAND - Tottenham-West Ham Credit Foto Getty Images

Il Tottenham di Antonio Conte si ferma. Sul difficile campo del West Ham gli Spurs frenano, perdendo due punti sul Manchester City. In un match duro, di vero calcio inglese, a sbloccare la sfida è un autogol di Kehrer al 34'. Nella ripresa, al 55', arriva poi il gol del pari di Souczek, con il Tottenham che non riesce a tramutare il maggior possesso palla accumulato in concrete azioni da rete. I ragazzi di Conte si ritrovano ora al terzo posto in classifica, a -2 dal City e a -4 dall'Arsenal capolista.

Liverpool-Newcastle 2-1

(38' Isak, 61' Firmino, 90+8' Carvalho)

Si salva il Liverpool di Klopp. I Reds se la vedono brutta col Newcastle, finendo sotto dopo 38' di gioco. A siglare la rete dello 0-1 è Isak, il nuovo faraonico acquisto degli ospiti. Finiti sotto, i vice-campioni d'Europa e d'Inghilterra, riescono prima a pareggiare la sfida col gol al 61' di Firmino, per poi trovare il rocambolesco colpo della vittoria al 98', con Carvalho, in grado di regalare a Klopp tre punti pesantissimi a recupero inoltrato. Il Liverpool sale dunque a quota 8 punti, a -7 dall'Arsenal capolista.

