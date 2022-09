Il Manchester United infligge all’Arsenal di Arteta la prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie consecutive in Premier League: eroi di giornata Antony, alla prima rete all’esordio con i Red Devils, e Rashford, autore di una doppietta. Intanto il Brighton & Hove Albion infligge un netto 5-0 all'Everton.

Manchester United-Arsenal 3-1 (34’ Antony, 66’ e 75’ Rashford; 60’ Saka)

Bastano 34 minuti ad Antony per trovare il feeling con la propria nuova maglia e con il gol: il brasiliano, fresco nuovo arrivato dall’Ajax, aveva tutti gli occhi dei presenti all’Old Trafford puntati su di lui e ci mette poco per ricompensarli. Il suo sinistro accarezzato, ben servito da Rashford, buca Ramsdale e l’Arsenal capolista a metà di un primo tempo in cui la capolista aveva meglio figurato rispetto ai Diavoli Rossi: il bacio della maglia è un atto dovuto, subito alla prima uscita. Il suo match dura 57’ poi spazio a Cristiano Ronaldo, di nuovo in panchina. Saka riaccende le speranze dell’Arsenal, ma subito dopo ecco Rashford firmare il 2-1 United su imbeccata di Bruno Fernandes e il 3-1 su gentile concessione di Eriksen. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i Gunners che comunque mantengono la leadership in campionato dopo sei turni.

Antony firma l'1-0 contro l'Arsenal Credit Foto Getty Images

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez (80’ Maguire), Malacia; McTominay, Eriksen; Sancho (66’ Sancho) , Bruno Fernandes, Antony (dal 57’ Ronaldo); Rahsford (80’ Casemiro). Allenatore: ten Hag

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White (80’ Tomiyasu), Saliba, Gabriel, Zinchenko (74’ Vieira); Sambi (74’ Smith Rowe), Xhaka; Saka, Odegaard (74’ Nketiah), Martinelli; Gabriel Jesus. Allenatore: Arteta

Gol: 34’ Antony, 60’ Saka, 66’ e 75’ Rashford

Cartellini gialli: Saliba, McTominay, Gabriel Jesus, Maguire, Saka, Eriksen.

Brighton & Hove Albion - Everton 5-2 (10' Thomas, 15' Caicedo, 64' Tossard, 71' rig. e 97’ Mac Alister; 1' Iheanacho, 33' Daka)

Continua a stupire positivamente il Brighton & Hove Albion di Graham Potter: in casa contro l’Everton arriva la quarta vittoria nelle prime sei partite di Premier, che vogliono dire quarto posto momentaneo a quota 13 punti in classifica. Continua invece a deludere l’Everton di Frank Lampard, che passa in vantaggio dopo pochi secondi di gioco ma non riesce proprio a imporre il proprio gioco. A Iheanacho rispondono Thomas e Caicedo nel primo quarto d’ora, con Daka a fare 2-2 nel primo tempo; nella ripresa dilagano i padroni di casa con Tossard e la doppietta di Mac Alister (il primo su rigore).

