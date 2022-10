non viene dimenticato dai suoi ex compagni di squadra dell'. Il difensore del Monza, attualmente in prestito dai, è stato accoltellato in un centro commerciale ad Assago nella giornata di giovedì ma, per fortuna, non sono stati lesi organi vitali e il giocatore è stato dimesso dall'ospedale . In questa domenica è sceso in campo proprio l'che ha centrato l'ennesima vittoria del suo campionato. Nel 5-0 al Nottingham Forest , Martinelli e compagni hanno avuto il tempo di pensare a Pablo Marì e a dedicargli il primo gol. Un bel gesto da veri compagni di squadra.