Un impresentabile Manchester United sprofonda 3-1 a Birmingham al cospetto del primissimo Aston Villa di Unai Emery, che esordisce come meglio non potrebbe nel massimo campionato inglese. A decidere la contesa del Villa Park, gli acuti di Bailey, la magistrale punizione di Digne e la rete in ripartenza di Jacob Ramsey. CR7 senza cartucce, finisce anche ammonito.

Il tabellino

ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED 3-1

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne (79' Young); Dendoncker (90' Sanson), Douglas Luiz; Ramsey, Buendía (79' Kamara), Bailey (70' McGinn); Watkins (79' Ings). All.: Emery.

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; Dalot, Lindelöf, Lisandro Martinez, Shaw (66' Malacia); Casemiro, Eriksen; Rashford, van de Beek (65' Martial), Garnacho (66' Elanga); Cristiano Ronaldo. All.: Ten Hag.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 7' Bailey (A), 11' Digne (A), 45' aut. Ramsey (M), 49' Ramsey (A).

Assist: - Watkins (1-0, A), Watkins (2-1, A).

Note - Recupero: 2+6. Ammoniti: Shaw, Bailey, Cristiano Ronaldo, Mings, Dalot, Emiliano Martinez.

Diogo Dalot e Emi Buendia durante Astin Villa-Manchester United (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

Che inizio in Premier League per Unai Emery!

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

7'- GOL DELL'ASTON VILLA CON BAILEY! Il giamaicano si fa trovare pronto in profondità su passaggio di Watkins. Bailey si porta a spasso Lisandro Marinez e scarica all'angolino un sinistro a incrociare imparabile: 1-0!

Leon Bailey, Astion Villa. Credit Foto Getty Images

11' - GOL DELL'ASTON VILLA CON DIGNE! Su punizione, sinistro a giro imparabile dell'ex Roma ed Everton: palla angolatissima e nulla da fare per de Gea: 2-0, partenza stellare dell'Aston Villa del nuovo tecnico Unai Emery!

Lucas Digne, Aston Villa. Credit Foto Getty Images

16' - ATTENZIONE A BUENDIA! Destro a giro appena dentro l'area di rigore: palla che sfiora l'incrocio dei pali!

34' - GARNACHO! Finalmente la prima occasione per il Manchester United: i Red Devils cincischiano davanti alla porta, poi il numero 49 argentino incrocia il sinistro per la risposta del connazionale Emiliano Martinez.

34' - CRISTIANO RONALDO! L'azione dei Red Devils prosegue e il colpo di testa in tuffo dell'asso portoghese viene respinto coi piedi da Emiliano Martinez.

45' - AUTORETE DI JACOB RAMSEY! IL MANCHESTER UNITED ACCORCIA LE DISTANZE! Su palla allontanata da Ramsey, sinistro del terzino sinistro con palla deviata irrimediabilmente nella propria porta da Douglas Luiz!

49' - GOL DELL'ASTON VILLA PROPRIO CON RAMSEY! Altra palla regalata agli avversari da Lisandro Martinez, incursione sulla sinistra di Watkins e rasoterra all'altezza del dischetto per l'accorrente Ramsey, che calcia forte sotto il sette: 3-1!

Jacob Ramsey, Aston Villa. Credit Foto Getty Images

74' - CASEMIRO PER DALOT! La palla messa al centro finisce nella terra di nessuno. Malissimo, qui, Dalot!

Il migliore

Mings. Un muro nella difesa dell'Aston Villa. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo, letteralmente annullato dal centrale di casa, classe 1993.

Il peggiore

Lisandro Martinez. Una calamità al centro della difesa dello United. I suoi passaggi - agli avversari - propiziano la punizione dal limite trasformata da Digne e la ripartenza con cui l'Aston Villa fa tris a inizio ripresa.

Le altre gare di Premier League delle 15

Il Newcastle, a +1 dal Manchester United quinto prima della giornata odierna, sfugge a +3 al terzo posto a quota 27, in attesa di Tottenham-Liverpool. Dopo il 4-0 all'Aston Villa, arriva un altro roboante poker, 4-1 a Southampton. Nella formazione di Eddie Howe segnano tutti: Almiron, il solito Wood, Willock e Bruno Guimarães, che al 91', su calcio di punizione battuto corto a trequarti campo, sfodera una sciabolata col destro insaccatosi angolatissima alla sinistra dell'estremo difensore irlandese Gavin Bazunu. Male il West Ham di Gianluca Scamacca, sostituito all'intervallo della gara interna contro il Crystal Palace, vittorioso 2-1 in rimonta grazie all'acuto finale - dopo il botta e risposta Benrahma-Zaha - al 94' di Michael Olise, che va a segno con un sinistro a giro sotto il sette deviato da Cresswell.

Ten Hag: "Ronaldo si è rifiutato di entrare, conseguenze inevitabili"

