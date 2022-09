Todd Boehly, All Star Game in Premier League, ossia una sfida tra Nord e Sud in cui possano sfidarsi le maggiori stelle del campionato inglese. Una simile opzione vedrebbe i migliori giocatori dei club del Nord, tra cui Liverpool, Manchester City e club di Londra, inclusi ovviamente anche il Chelsea e il Singolare idea di Presidente del Chelsea . L'imprenditore statunitense ha infatti proposto unin Premier League, ossia unain cui possano sfidarsi le maggiori stelle del campionato inglese. Una simile opzione vedrebbe i migliori giocatori dei club del Nord, tra cui Liverpool, Manchester City e Manchester United , affrontare quelli dei, inclusi ovviamente anche il Chelsea e il Tottenham di Antonio Conte

Il co-proprietario americano del club di Stamford Bridge ha anche chiesto che si tenga un torneo a quattro squadre in fondo alla classifica per decidere chi scenderà alla fine della stagione piuttosto che la retrocessione diretta per tre squadre.

Jürgen Klopp, nella conferenza Oh fantastico, quando trova una data disponibile può chiamarmi. Negli sport americani i giocatori hanno quattro mesi di pausa, quindi sono abbastanza felici di poter fare un po’ di sport durante le pause. È completamente diverso nel calcio". La proposta di un All Star Game è stata duramente criticata dal tecnico del Liverpool, nella conferenza post vittoria in Champions League contro l'Ajax : "".

"Vuole portare anche gli Harlem Globetrotters e farli giocare contro una squadra di calcio? – ha proseguito l’allenatore dei Reds - Forse a un certo punto può spiegarmelo e trovare una data adeguata. Non sono sicuro che le persone vogliano vederlo. Immaginate che i giocatori dello United, del Liverpool, del City, dell’Everton e del Newcastle siano tutti insieme in una squadra. Non è la nazionale. L’ha detto davvero?".

