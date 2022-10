Premier League

Vittoria scacciacrisi per il Tottenham di Conte. Gli Spurs hanno la meglio del Bournemouth in rimonta per 3-2 dopo essere stati sotto 2-0. Il gol vittoria arriva grazie alla zampata di Bentancour in pieno recupero. Dopo due sconfitte consecutive in Premier il Tottenham torna a vincere, anche se la prestazione non è stupefacente: gli ospiti fanno gioco praticamente per tutto il match, ma faticano in difesa e subiscono a più riprese le ripartenze di un ottimo Bournemouth, che le prova tutte pur di portarsi a casa almeno un punto tra le mura amiche. Ma il talento degli ospiti è maggiore e nel finale viene fuori. Ma andimo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel match.

Primo tempo in cui il Tottenham di Conte fa tanto gioco, tiene moltissimo la palla, ma fatica a farsi vedere dalla parte del portiere avversario. I padroni di casa però iniziano meglio e passano in vantaggio con Moore, servito alla grande da Tavernier, per poi difendersi con ordine e ripartire ottimamente in contropiede. Nel finale di prima frazione gli ospiti pressano, e con Kane e Son cercano più volte il gol del pareggio senza successo.

Nella ripresa Conte mette dentro Moura al posto di Skipp. Tottenham quindi più a trazione anteriore, ma è il Bournemouth a passare ancora con Moore bravissimo a incornare un bel cross di Smith. Sembra tutto in discesa per i padroni di casa, ma dal nulla arriva la rete di Sessegnon che riapre il match e ridà vita al Tottenham. La banda di Conte ci crede e da corner arriva la zuccata vincente di Davies per il 2-2. Ospiti che attaccano a testa bassa mentre il Bournemouth si difende in 11 dietro la linea del pallone. La strenua resistenza dei padroni di casa cade in pieno recupero, quando Bentancour dal corner la mette dentro col destro in mischia.

Tre punti decisivi per gli uomini di Conte che si risollevano dopo un periodo tutt'altro che facile. Le tre sconfitte arrivate in questo mese di ottobre hanno incrinato le certezze degli Spurs, la speranza è che questa vittoria possa mettere un po' ordine e ridare fiducia a Kane e compagni, anche in vista del match decisivo di Champions.

Tabellino

BOURNEMOUTH: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Billing (dal 62' Anthony), Cook, Lerma, Tavernier (dal 77' Fredericks); Moore, Solanke (dall'89' Stephens).

TOTTENHAM: Tottenham: Lloris; Sánchez (dal 57' Dier), Davies, Lenglet; Emerson (dal 62' Perisic), Hojbjerg, Bissouma (dal 57' Bentancur), Sessegnon (dall'85' Gil); Skipp (dal 46' Lucas Moura), Son, Kane.

GOL: Moore (B); Moore (B), Sessegnon (T), Davies (T), Bentancur (T),

AMMONITI: Sessegnon (T), Smith (B), Cook (B),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 12 momenti

03' MOORE DI TESTA: Subito dalla bandierina i padroni di casa si rendono pericolosi con il colpo di testa di Moore che finisce alto di un nulla.

05' TAVERNIER COL SINISTRO! Bell'azione dell'esterno che dalla fascia avanza, penetra in area, si accentra e prova il sinistro rasoterra. Il portiere para in due tempi.

22' PADRONI DI CASA AVANTI: Solanke serve sull'esterno Tavernier che si invola sulla fascia, mette in mezzo per Moore che tutto solo appoggia in rete.

35' DESTRO DI SKIPP: Ora il Bournemouth è chiuso tutto dietro e Skipp allora riesce ad entrare in area e tirare col destro, il portiere mette in corner.

36' PALO DEL TOTTENHAM: Cross dalla destra di Son, palla in mezzo e tocco di testa di Senesi che prova a liberare ma la palla finisce sul suo palo! Fortunato il Bournemouth a rischio autorete.

45+2' SINISTRO DI SON: Il coreano va a giro dal limite dell'area, il portiere in tuffo spazza.

50' ANCORA MOORE: Raddoppia il Bournemouthcon il colpo di testa dell'attaccante che incorna alla grande un bel cross di Smith.

55' IL TOTTENHAM LA RIAPRE CON SESSEGNON: Hojbjerg vede l'inserimento di Sessegnon e lo serve, bravo il giocatore a metterla dentro con un bel diagonale rasoterra.

72' PAREGGIO DEL TOTTENHAM: Dalla bandierina palla in mezzo di Perisic, esce male il portiere e Davies di testa la mette dentro.

84' HOJBJERG A GIRO: Azione prolungata del Tottenham chiusa dal bel destro di Hojbjerg che finisce di un soffio alto.

90+2' BENTANCOUR REGALA LA VITTORIA AL TOTTENHAM: Dalla bandierina palla dentro, mischia in area e Bentancour col destro segna il 3-2 finale.

Le altre di Premier

Newcastle-Aston Villa 4-0: secondo tempo spumeggiante per il Newcastle che continua a stupire in quest'inizio di stagione. Dopo oltre 45' sullo 0-0, in pieno recupero del primo tempo il rigore di Wilson spiana la strada ai padroni di casa, che dilagano nella ripresa. Wilson fa doppietta, poi Joelinton e Almiron chiudono il match.

Crystal Palace-Southampton 1-0: Basta una zampata nel primo tempo di Edouard a regalare i tre punti al Palace. Nonostante il risultato, è stata una partita ricca di azioni da gol, ma alla fine sono i padroni di casa a portarsi a casa il bottino pieno.

Brentford-Wolverhampton 1-1: pareggio che serve a poco tra il Brentford e la squadra di Diego Costa, espulso in pieno recupero. Succede tutto in pochissimi minuti: al 50' Ben Mee porta avanti i padroni di casa, ma Ruben Neves pareggia i conti pochi secondi dopo. Ospiti che rimangono a 10 punti in piena zona retrocessione.

