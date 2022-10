Dopo 5 uscite ufficiali, tanti complimenti ma pochi punti, la sesta partita in Premier League sorride a Roberto De Zerbi. Il tecnico del Brighton infatti non solo trova la prima vittoria in carriera nel campionato inglese, ma lo fa in una partita speciale: contro il Chelsea dell’ex allenatore dei Seagulls Graham Potter.

Il Brighton domina infatti il primo tempo e si impone con un netto 4-1, frutto per i padroni di casa soprattutto di una prima frazione di dominio. Ad aprire le marcature il solito Trossard in avvio; poi arrivano due autoreti del Chelsea con Loftus-Cheek e Chalobah, oltre che un palo colpito dalla formazione di casa. Insomma il Brighton domina con un gioco brillante e non si fa intimidire nemmeno a inizio ripresa dal gol immediato di Havertz che sembrava potesse aprire alla rimonta dei Blues. Anzi, nel finale è ancora il Brighton ad andare in gol con Gross per il definitivo 4-1. Per De Zerbi dunque i primi 3 punti in un’occasione speciale. Il suo Brighton torna a muovere la classifica e sale al 6° posto a quota 18 punti; solo -2 dal Manchester United.

