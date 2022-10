"Eu Estou Aqui": il motto caro a CR7 probabilmente ha vita breve. Sono tempi grami questi per lui: i fasti del passato sono ormai lontani, il presente in terra inglese è di tutt'altra pasta. Il ritorno al Manchester United non è stato certo di quelli da ricordare: dopo lo scorso anno, tutto sommato positivo con 24 gol stagionali, il 2022/23 è iniziato con il freno a mano, con 2 soli gol in 12 (spezzoni) di partita. Ten Hag non ha mai fatto mistero di non voler fare favoritismi nei confronti di CR7, lui ha sempre mal digerito le numerose panchine subite, fino ad Ronaldo ha ancora dentro di sé la possibilità di giocare ad alto livello in Europa? Quale squadra potrebbe "accollarsi" il suo stipendio? Probabilmente no, ed ecco perché. Sono tempi grami questi per lui: i fasti del passato sono ormai lontani, il presente in terra inglese è di tutt'altra pasta. Il ritorno alnon è stato certo di quelli da ricordare: dopo lo scorso anno, tutto sommato positivo con, il 2022/23 è iniziato con il freno a mano, con. Ten Hag non ha mai fatto mistero di non voler fare favoritismi nei confronti di CR7, lui ha sempre mal digerito le numerose panchine subite, fino ad abbandonare il campo prima della fine del match con il Tottenham. Dopo aver saltato il match con il Chelsea (non convocato), ora Cristiano è stato reintegrato in gruppo in vista del match di Europa League contro lo Sheriff, ma le domande sul suo futuro sono lecite:Quale squadra potrebbe "accollarsi" il suo stipendio? Probabilmente no, ed ecco perché.

Ad

Età

Premier League Emery all'Aston Villa: la Premier continua lo shopping a stagione in corso 24/10/2022 ALLE 21:50

A 37 anni compiuti, CR7 è semplicemente troppo "anziano" per rimanere a certi livelli, soprattutto se si parla di Premier League: è un giocatore che ha passato da tempo il suo "zenit calcistico" e ormai da qualche stagione ha smesso di essere performante dal punto di vista fisico. I movimenti di Ronaldo sul campo sono limitati, le sue scorribande sulla fascia sono finite, gli avversari saltati in dribbling un ricordo lontano: è pericoloso quasi esclusivamente da calcio piazzato. Per il calcio non può bastare.

Sta arrivando alla fine della sua carriera e il Manchester United è una squadra migliore senza di lui. Deve solo abituarsi o andarsene (Gary Neville)"

Vuole giocare sempre

Ricollegandosi al discorso precedente, un giocatore di 37 anni, soprattutto nel suo ruolo - quello di centravanti, o comunque di giocatore offensivo - non può pretendere di giocare ogni singola partita e, soprattutto, non può decidere lui quali partite giocare o meno. Un po' come ha fatto negli ultimi periodi juventini, per intenderci.

Cristiano Ronaldo Credit Foto Getty Images

Gestione difficile

In un'epoca in cui la squadra ha sempre più la precedenza sul singolo, il caso di Cristiano Ronaldo costituisce quasi un "unicum": all'interno dello spogliatoio la sua presenza - volente o nolente - conta, e lo fa più di ogni altro singolo giocatore. Se fatica a legare con i compagni in campo, ancora di più fuori dal campo e dentro lo spogliatoio. E se per caso finisce in panchina... Sapete bene come può andare.

Ten Hag: "Ronaldo in spogliatoio prima del 90'? Sistemeremo la cosa"

Vuole troppi soldi

26,8 milioni di sterline ovvero 30,80 milioni di euro: questo a quanto ammonta oggi lo stipendio di Cristiano Ronaldo. Quali squadre oggi sarebbero disposte e dargli uno stipendio simile? Rispondiamo noi: nessuna, a meno qualcuno al Paris Saint-Germain "perda la testa" e decida di mettere insieme il trio delle meraviglie Ronaldo-Messi-Neymar. Nella sua di testa evidentemente CR7 ragiona ancora con il rapporto 1 gol = 1 milione di euro, ma purtroppo per lui questo particolare parallelismo non regge più.

Il marketing non basta

L'operazione messa in piedi dalla Juventus qualche anno fa, quando nella sorpresa generale, riuscì a mettere le mani su Cristiano Ronaldo, ormani non regge più: il tentativo di "giustificare" l'acquisto di CR7 trasformandolo in una grande operazione di marketing, con tanto di indotto relativo a magliette vendute e a ricavi relativi a merchandising e prodotti e licenze vari, valeva nel 2018 ma non più nel 2022. Il marchio Ronaldo con il tempo si è svalutato.

Dove potrebbe trovare posto in Europa?

Qui Inghilterra: al Chelsea serve un grande nome, ma...

In Premier League, solo il Manchester City può permetterselo e ora ha Haaland... Alcune voci dicono "Chelsea", ma sospetto che nel caso dovrebbe decurtarsi lo stipendio. Si dice che il nuovo proprietario Todd Boehly sia alla ricerca di un grande nome in entrata, Ronaldo potrebbe esserlo. Resta da vedere come funzionerebbe tatticamente. Graham Potter, da poco alla guida del club, predilige un Chelsea all'attacco e un bomber clinico come Ronaldo (al meglio della forma) potrebbe essere l'ideale. Tuttavia, è probabile che gli stessi problemi si ripresentino nel momento in cui Potter sceglierà di lasciarlo fuori dalla squadra, quindi probabilmente non vale la pena rischiare di avere un giocatore che mina la sua autorità. (Ibrahim Mustapha)

Qui Spagna: Fu vicino all'Atletico, ora in Spagna ha chiuso

Il tempo di Cristiano Ronaldo in Spagna è finito. La scorsa estate molte voci lo collocavano all'Atletico de Madrid per aiutare a lottare per la Champions League e per un certo periodo abbiamo pensato che fosse vicina la firma per i rivali del Real Madrid. Indipendentemente dalla sua età, Cristiano Ronaldo è ancora un giocatore che può lottare per campionati e Champions League ma in Spagna nessun club è in grado di assumersi il suo stipendio. Niente da fare per un ritorno al Real Madrid. (Aitor Simarro)

Qui Francia: c'è solo il PSG ma non succederà

Solo una squadra potrebbe ingaggiarlo in Francia. E normalmente... Non lo farà. Il PSG ha già Messi, Neymar e, ovviamente, Mbappé. I tre sono costosi, come si sa. Anche se la storia ci insegna a "Mai dire mai", sarebbe molto strano se il PSG reclutasse Ronaldo. Troppi calciatori in attacco per un club e un presidente che hanno detto che la filosofia è cambiata la scorsa estate. Anche se non è del tutto reale (basta seguire quello che sta succedendo in questi giorni a Parigi intorno a Mbappé), sarebbe un enorme passo indietro e più una decisione di marketing che sportiva (Maxime Dupuis)

Qui Italia: suggestione Napoli, solo una suggestione

Nella scorsa estate, quella in cui Cristiano Ronaldo ha cercato una squadra in ogni dove, sembrava che il Napoli potesse essere interessato all'affare: il discorso si è subito stoppato però, soprattutto a causa dell'imponente stipendio che il portoghese si porta appresso. Con il senno di poi, Spalletti e De Laurentiis hanno fatto benissimo ad andare avanti con il proprio pensiero: i risultati e il gioco della squadra azzurra sono sotto gli occhi di tutti, anche in Europa. E anche le voci che girano in questi giorni (dall'Inghilterra NDR) su un interessamento del Napoli al portoghese sembrano infondate. Quindi l'idea Napoli rimane una semplice suggestione. (Davide Bighiani)

Qui Germania: Bayern e Dortmund hanno detto "no"

Ad essere onesti, ci sono solo due club in Germania abbastanza grandi e coerenti per un accordo con Ronaldo: Bayern e Dortmund. Tuttavia, le possibilità che Ronaldo finisca in Bundesliga sono minime. "Abbiamo discusso brevemente di Ronaldo al Bayern e probabilmente lo ha fatto anche il Dortmund. Dopotutto, guardiamo anche al quadro generale della Bundesliga. Un fattore importante per l'attenzione del campionato sono ovviamente superstar come Ronaldo. È uno dei più grandi di nell'ultimo decennio. Ma l'abbiamo liquidato molto rapidamente", ha spiegato Oliver Kahn, CEO del Bayern, in un'intervista a "Sport Bild". Anche Hans-Joachim Watzke non sembra essere interessato a "firmare" Ronaldo. "Non c'è mai stato alcun contatto tra noi e Ronaldo", ha detto l'amministratore delegato del Dortmund. In sintesi, sarebbe una notizia bomba se Ronaldo giocasse presto in Bundesliga. (Tobias Laure)

Spalletti: "CR7 al Napoli? Lo allenerei volentieri ma serve realismo"

Premier League Tottenham, altro ko: Conte perde in casa, il Newcastle passa 2-1 23/10/2022 ALLE 17:34