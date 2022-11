Continua a volare l'Arsenal di Arteta che si prende un altro scontro diretto, questa volta ai danni del Chelsea. Match tattico a Stamford Bridge con poche emozioni nel primo tempo e una leggera prevalenza dei Gunners in termini di gioco. Intorno all'ora di partita l'episodio chiave: Saka batte un corner veloso che trova il tocco vincente di Gabriel sulla linea di porta. Chelsea incapace di offrire una reazione, deludente la prestazione dell'ex della sfida Aubameyang. Arsenal nuovamente in testa alla Premier League con 2 punti di margine sul Manchester City.

Gabriel decide Chelsea-Arsenal Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

CHELSEA-ARSENAL 0-1

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Cucurella; Loftus-Cheek (78’Kovacic), Jorginho, Mount (78’Pulisic); Havertz (64’Gallagher), Aubameyang (64’Broja), Sterling.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (78’Tierney); Partey, Xhaka, Odegaard (87'Elneny); Saka, Jesus, Martinelli (94'Holding)

GOL: 63’ Gabriel

ASSIST: Saka

La cronaca in 3 momenti chiave

29’- JESUS! Suggerimento delizioso di MARTINELLI che trova il compagno sul secondo palo, colpo di testa in tuffo largo sul primo palo.

63’- GABRIEL!! IL VANTAGGIO DEI GUNNERS! Corner a rientrare di SAKA che sfila in area di rigore senza alcun tocco, poi è GABRIEL a spingere in rete il pallone sulla linea di porta.

75’- ODEGAARD! Ripartenza di JESUS che serve nello spazio ODEGAARD bravo a rientrare sul mancino dal limite ma impreciso al momento del tiro. Palla non lontana dall'incrocio.

MVP

GABRIEL Magalhães: la difesa dei Gunners non concede nulla ad Aubameyang e compagni. Ottima la sua prova così come quelle di White e Saliba, poi risolve lui il match in mischia al 63'.

Il Momento social

