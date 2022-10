Tutto nel finale, dopo tanto agonismo e il solito ritmo altissimo della Premier League. L’eroe di giornata del Manchester United è Casemiro che al 94° con un gran colpo di testa piega la resistenza di un super Kepa e leva al Chelsea 3 punti che sembravano ormai presi. Solo 7 minuti prima, infatti, Jorginho aveva trasformato con freddezza dagli 11 metri il rigore conquistato da Borja dopo il fallo – ingenuo – di McTominay. Alla fine, quello di Stamford Bridge, è probabilmente il risultato più giusto. Lo United aveva infatti dominato la prima frazione obbligando il portiere spagnolo del Chelsea agli straordinari. Al di là dei giudizi però il match di Londra conferma la netta ripresa dei Red Devils, che dopo i 3 punti presi al Tottenham in settimana si attestano come squadra che resterà in lotta per il 4° posto. Sfuma invece il colpaccio per Potter, che con 3 punti avrebbe potuto allontanare i diretti rivali. Può comunque consolarsi l’ex Brighton: da quando siede sulla panchina del Chelsea la sua squadra è imbattuta in tutte le competizioni.

Il tabellino

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Silva, Cucurella (36’ Kovacic); Azpilicueta, Loftus-Cheek (79’ Chukwuemeka), Jorginho, Chilwell; Mount, Sterling (79’ Broja); Aubameyang (74’ Pulisic).

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane (59’ Lindelof), Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen (80’ McTominay); Fernandes, Antony, Sancho (52’ Fred); Rashford (80’ Elanga).

Gol: 87' rig. Jorginho; 94' Casemiro.

Note – Ammoniti: Antony, Fred, Shaw; Jorginho.

Il momento social

La cronaca in 9 momenti chiave

9’ PRIMA OCCASIONE UNITED! SHAW! Bella discesa a sinistra di Shaw, che poi arriva al limite e conclude: diagonale fuori di poco, United vicino al vantaggio.

28’ OCCASIONISSIMA UNITED! RASHFORD! Bellissima azione corale dello United, tutta di prima: palla verticale poi per Rashford che in area controlla ma cerca poi la finezza col tocco sotto. Bravo Kepa a salvare tutto.

39’ OCCASIONE CHELSEA, LA PRIMA. AUBAMEYANG! Prima occasione per il Chelsea, Shaw intercetta un suggerimento di Kovacic che però giunge ad Aubameyang che calcia dal limite e sfera di un soffio a lato.

44’ ANCORA CHANCE PER ANTONY! Ad un passo dal vantaggio nuovamente il Manchester United, in questo finale. Bruno Fernades imbuca nuovamente per Antony che ci prova con il destro a tu per tu con Kepa ma manda di poco a lato.

57’ STERLING NON TIRA MAI. MAI. Ancora una volta in area prova l'assist anziché calciare da buona posizione dopo la palla di Aubameyang. Occasione sprecata.

58’ SI GIRA MALE LA CAVIGLIA DI VARANE, sembra serio l'infortunio. Già pronto Lindelof per ten Hag, con Varane che esce in lacrime addirittura consolato dai compagni di squadra.

73’ TRAVERSA CHELSEA! CHALOBAH! Da corner, palla sul secondo palo: Chalobah va di testa e scheggia la parte superiore della traversa.

84'-87' RIGORE PER IL CHELSEA, GOL DI JORGINHO. Trattenuta di McTominay su Broja, l'abitro fischia rigore. Lunghe proteste dello United ma alla fine Jorginho non perde la calma e dagli 11 metri spiazza De Gea per il gol che vale i 3 punti.

94' GOL! CASEMIRO! IL PAREGGIO DELLO UNITED! Colpo di testa angolatissimo, Kepa prova l'ennesimo miracolo ma non basta! Il brasiliano trova l'1-1 con un preciso colpo all'angolino.

Il migliore

Kepa. Tanti, davvero tanti interventi decisivi. Specialmente nel primo tempo prima degli aggiustamenti tattici di Potter. Anche sul colpo di testa di Casemiro sfiora l'ennesimo miracolo.

Il peggiore

McTominay. Entra e combina l'idiozia di trattenere abbastanza platealmente Borja in area. Poco furbo.

