Questione di ex, di animi caldi. C’è stato il campo, così come tutto il resto. Il primo ha detto 2-2, con Harry Kane che di testa da corner ha regalato un punticino d’oro al Tottenham nell’ultimo minuto del recupero. Un punto davvero “rosicchiato”, quasi “rubacchiato” sarebbe meglio dire, perché sul campo il Chelsea aveva creato di più e giocato meglio. Troppe però le occasioni fallite da Havertz – su tutti – e in generale da un reparto offensivo del Chelsea che ha creato tanto ma convertito poco. E poi c’è stato l’extra campo, autentico show. Conte e Tuchel sono venuti al corpo a corpo in due occasioni. La prima, dopo l’1-1, con il tecnico italiano che forse esulta un po’ troppo e Tuchel non la prende bene.

Il testa a testa fra Antonio Conte e Thomas Tuchel, Chelsea-Tottenham, Getty Images Credit Foto Getty Images

E poi al triplice fischio. Fresco di pareggio di Kane, Conte stava già andando sotto il settore ospiti: i due si incrociano, sembrano darsi la mano, ma Tuchel trattiene di peso Conte gridandogli qualcosa. L’allenatore italiano sembra a quel punto volersi farse giustizia da solo, ma intervengono tempestivamente a dividerli. Conte poi si prende il rosso, mentre Tuchel esce impunito. Decisione probabilmente da rivedere.

Ad ogni modo è un 2-2 che dal punto di vista della classifica premia Arsenal e City, che restano a punteggio pieno e dimostrano di avere, fin qui, qualcosa in più di queste due: il Chelsea gioca bene ma concretizza poco, il Tottenham ha un grande cuore ma per lunghi tratti ha sofferto tantissimo e ha peccato in qualità.

Il tabellino

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; James, Thiago Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Kante (85’ Gallagher), Jorginho (73’ Azpilicueta), Cucurella; Mount, Havertz; Sterling (85’ Pulisic).

Tottenham (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson (82’ Moura), Hojbjerg, Bentancur (79’ Bissouma), Sessegnon (56’ Richarlison); Kulusevski, Kane, Son (79’ Perisic).

Gol: 19’ Koulibaly, 77’ James; 69’ Hojbjerg.

Note – Ammoniti: James, Mendy, Havertz.

La cronaca in 10 momenti chiave

19’ PRIMA GRANDE OCCASIONE CHELSEA! HAVERTZ! Bellissima azione, con Kante che pesca Sterling: tacco per Havertz che col diagonale è precissimo, ma Lloris si supera con una grande parata. Solo angolo per i Blues, vicinissimi al gol.

19’ GOL! KOULIBALY! Da angolo, con un gran destro al volo, Koulibaly la mette dentro calciando al volo la palla di Cucurella! Che gol di Koulibaly, bellissimo!

22’ SESSEGNON! CHE OCCASIONE! Il Chelsea sbaglia il fuorigioco, Sessegnon si lancia a sinistra e arriva davanti a Mendy: non è freddo però l’esterno degli Spurs, che calcia su Mendy.

43’ LOFTUS-CHEEK! OCCASIONE! Che bel Chelsea in questo primo tempo. Grande palla di Jorginho, Loftus-Cheek si infila da destra ma non trova l'impatto di testa di un nulla. L'avesse presa, era solo davanti a Lloris.

60’ KANE! CHE OCCASIONE! MAMMA MIA! Buco centrale del Chelsea, la palla è verticale perfetta, Kane arriva davanti a Mendy ma spara fuori: Conte in panchina si dispera. La miglior occasione della partita.

69’ GOL! HOJBJERG! IL PAREGGIO DEL TOTTENHAM! Tiro da fuori all'angolino del danese, che trova il varco giusto e beffa Mendy. Gran gol, 1-1.

70’ E POI QUASI RISSA CONTE-TUCHEL! Dopo il gol i due vengono quasi alle mani, corpo a corpo. Tuchel furibondo per l'esultanza di Conte e per un fallo probabilmente precedente di Bentancur su Havertz non rilevato dall'arbitro. Però il VAR conferma: gol buono.

75’ CLAMOROSA OCCASIONE HAVERTZ! CLAMOROSA! Cross stupendo di James da destra, perfetto: Havertz sbuca al centro ma in area piccola non trova clamorosamente lo specchio della porta. Che occasione.

77’ GOL! JAMES! TORNA AVANTI IL CHELSEA! Muove benissimo il pallone il Chelsea, Kulusevski perde il pallone in uscita, Sterling vede James libero a destra e in area mette dentro. Poi Tuchel impazzisce e si fa 50 metri di corsa per esultare.

96’ GOOOL! KANE! DI TESTA! Da corner, all'ultima chance, Kane mette dentro di testa bruciando tutti. 2-2. Finisce qui.

