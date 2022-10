Senza faticare più di tanto, il Chelsea archivia la pratica Wolverhampton e conquista tre punti fondamentali nel match valido per la decima giornata di Premier League. La squadra di Potter a Stamford Bridge vince 3-0 grazie ai gol di Havertz nel primo tempo, Pulisic e Broja nela rirpesa.

Chelsea che spinge per tutta la prima frazione, dominando soprattutto sulla fascia destra grazie alle incursioni di Azpilicueta e Gallagher, che attaccano e mettono tanti cross in mezzo per Havertz e Pulisic, ma la palla non entra. Bene anche nel mezzo Mount, sempre pericoloso dalla distanza. I Wolves però a fatica tengono e sono bravi a ripartire in velocità grazie a Nunes e a Podence. Diego Costa invece non riesce ad essere pericoloso, mentre Traore e Semedo sulla fascia fanno acqua da tutte le parti. Il match si mantiene in parità sino al secondo minuto di recupero della prima frazione, quando Mount mette in mezzo per Havertz che di testa trova il suo secondo gol stagionale in Premier.

Christian Pulisic of Chelsea Credit Foto Getty Images

Nella ripresa gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Traore e Nunes, ma Pulisic spegne tutti gli entusiasmi segnando il raddoppio al 53'. L'incontro si trascina sino al 90', quando il neo entrato Broja trova il suo primo gol in maglia blues su assist di Kovacic.

Buon match della banda di Potter, che mantiene la porta ancora una volta inviolata, non subisce molto, segna tanto e fa anche turnover in vista dell'importante match di Champions contro il Milan. I londinesi salgono a quota 16 in classifica, a -7 dal City schiacciasassi che però ha una partita in più. Per i Wolves continua un inizio di stagione non semplice in piena zona retrocessione.

Tabellino

CHELSEA: Kepa, Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella, Jorginho, Loftus-Cheek (dal 64' Kovavic), Gallagher (dall'84' Chukwuemeka), Mount (dal 70' James), Havertz (dall'84' Ziyech), Pulisic (dal 70' Broja).

WOLVERHAMPTON: Sa, Semedo, Toti, Kilman, Jonny (dal 71' Ait-Nouri), Nunes, Moutinho, Adama Traore (dal 71' Campbell), Podence, Guedes (dal 46' Hodge), Costa (dal 56' Hwang).

GOL: Havertz (C), Pulisic (C), Broja (C),

AMMONITI: Azpilicueta (C), Jorginho (C),

ESPULSI: Nessuno

Conor Gallagher of Chelsea Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti

03' SUBITO GALLAGHER: Da centro area l'esterno si ritrova in area e prova a colpire di destro su assist di Mount, di poco a lato.

17' BOTTA DI AZPILICUETA: Bel tiro dello spagolo dal limite dell'area. Fuori di un soffio.

23' MOUTINHO SU PUNIZIONE: Punizione per il Wolverhampton dal limite. Sul pallone va Moutinho, Kepa spazza sul suo palo.

28' PULISIC SOPRA LA TRAVERSA: Ennesimo cross di Azpilicueta dalla tre quarti, Pulisic colpisce di testa ma la mette alta.

32' SA SALVA TUTTO: Gran tiro a giro di Pulisic da posizione defilata, grande parata del portiere in tuffo che la toglie dall'incrocio dei pali.

39' NUNES DI TESTA: Finalmente i Wolves passano la metà campo, Nunes serve sulla destra Traore che rimette in mezzo per lo stesso Nunes che colpisce di testa ma la manda alto sopra la traversa.

45+2 HAVERTZ A SEGNO: Cross di Mount dalla destra per la testa di Havertz, Semedo salta a vuoto e l'attaccante la mette dentro.

53' PULISIC RADDOPPIA PER I LONDINESI: Gran triangolo tra l'attaccante che dalla fascia si accentra, serve Mount che ripassa la sfera al compagno che con un bel colpo sotto scavalca il portiere.

69' HWANG CI PROVA: Cross di Traore dalla fascia destra, palla in mezzo per il coreano che gira in porta. Debole e centrale tra le braccia di Kepa.

89' BROJA CHIUDE IL MATCH: Palla filtrante rasoterra di Kovacic per l'albanese che stoppa, salta un giocatore e la infila nell'angolino basso!

Il migliore

Conor GALLAGHER: Partita fantastica sulla fascia destra. Il giovane inglese, aiutato alla grande da Azpilicueta e Mount, domina in lungo e in largo sulla sua corsia di competenza, offrendo decine di palloni utili per Pulisic e Havertz.

Il peggiore

Nelson SEMEDO: Fastidioso, distruttivo, praticamente inutile sulla sua fascia. Semplicemente non ne azzecca una.

Manchester City - Southampton 4-0

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 02: Erling Haaland and Phil Foden of Manchester City Credit Foto Eurosport

Tutto facile per il Manchester City, che continua a vincere in Premier e ad essere una grandiosa macchina da gol. Contro il Southampton la squadra di Guardiola ne segna quattro con grande facilità. Ad aprire le marcature è Cancelo con un bel sinistro che si insacca in rete. Il raddoppio arriva 12 minuti dopo grazie a Foden ben servito dal solito De Bruyne. Ad inizio ripresa Mahrez chiude i conti per il 3-0. Chi manca all'appello? Naturalmente Erving Haaland, che timbra il cartellino al 65' imbeccato ancora una volta da un super Cancelo. Sono già 15 in stagione per il norvegese, che la mette dentro per la settima partita consecutiva in Premier, record di Aguero eguagliato nel club. Citizens che rimangono imbattuti e tornano in testa alla Premier a quota 23, con due punti di vantaggio sull'Arsenal che però ha una partita in meno, mentre il Southamtpon è a +1 sulla zona retrocessione.

