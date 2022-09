In molti di voi in questi mesi avranno avuto la possibilità di visionare un documentario molto bello che sta girando su "Amazon prime", ovvero "Arsenal, all or nothing". Ecco per chi lo ha visto - o lo sta vedendo - risulterà più semplice capire la mossa di Mikel Arteta, deus ex machina della squadra che al momento è in testa alla Premier League. Il mister spagnolo, alla quarta stagione alla guida dei Gunners, domenica scorsa ha fatto esordire un ragazzino della sua Academy all'età di 15 anni e 181 giorni diventando il più giovane calciatore a mettere piede in Premier League. Il nome del ragazzo è Ethan Nwaneri, un fantasista, e ha infranto il record di Harvey Elliott, ora al Liverpool, che nel 2019 giocò per il Fulham a 16 anni e 30 giorni.

Ad

Parlando dopo la partita, Mikel Arteta ha spiegato perché ha portato l'adolescente in panchina. “Era una sensazione che ho avuto ieri, non so perché” - ha detto Arteta. - “Il primo giorno che l'ho incontrato l'ho guardato negli occhi e tutti mi parlavano di lui. A causa degli infortuni avevamo solo 12 o 13 giocatori da mettere in lista e abbiamo deciso portarlo, e basta”.

Premier League De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, contratto di quattro anni IERI ALLE 19:14

Ethan Nwaneri Credit Foto Getty Images

Chi è Ethan Nwaneri

Ethan è stato aggregato alla prima squadra dell'Arsenal dopo che Arteta lo vide segnare un gol da Under 14 alla rappresentativa Under 18: ha già fatto il suo esordio in Nazionale inglese bruciando le tappe.

Con la Under 15, la Under 16 e ora anche la Under 17. Va a scuola, frequenta un corso privato alla St.John's: lingue, economia e scienze sociali. Ma si allena due volte al giorno. È nato in Inghilterra da genitori nigeriani e al momento, anche se gioca gia' nelle nazionali giovanili dei tre leoni, potrebbe decidere di vestire la maglia delle SuperAquile, la rappresentativa delle sue radici familiari.

Sono felice per l'esordio, ma datemi il tempo, sono sorpreso anche io. Adoro giocare, e adoro l'Arsenal. I miei compagni di squadra sono stati straordinari e hanno reso tutto molto piu' semplice".

Approvato da Xhaka

Chi ha avuto la possibilità di vedere all'opera Ethan Nwaneri è stato Granit Xhaka, che è stato anche suo allenatore nella Under 16 (fa parte del suo percorso da coach): "Si vedono molte differenze tra lui e gli altri ragazzi - ha detto a CBS Sports - Lui è uno davvero speciale. Ovviamente il nostro compito è quello di proteggerlo perché è molto molto giovane, ma se continua a lavorare in questo modo ha davvero un futuro davanti a sé". Xhaka lo descrive come un ragazzo molto timido, ma "il club lo aiuterà molto".

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Premier League Maupay stende il West Ham. 0-3 dell'Arsenal al Brentford 18/09/2022 ALLE 13:09