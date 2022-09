Chelsea supera 2-1 in rimonta il West Ham, ringraziando l'exploit di Ben Chilwell: il difensore entra al 72' e, in soli sedici minuti, prima firma il pari e poi serve a Kai Havertz il cross per il 2-1. Stesso risultato (2-1) e vittoria anche per il Tottenahm di Fulham. Spurs provvisoriamente a -1 dall'Arsenal e sempre più convincenti: 188° gol in Premier League per Harry Kane, 3° marcatore all-time della massima lega inglese. Dopo lo 0-0 nel derby tra Everton e Liverpool , gli appassionati di Premier League si godono un'altra domenica piena di spettacolo e gol. Ilsuperain rimonta il, ringraziando l'exploit di: il difensore entra al 72' e, in soli sedici minuti, prima firma il pari e poi serve a Kai Havertz il cross per il. Stesso risultato (2-1) e vittoria anche per ildi Antonio Conte contro ilprovvisoriamente a -1 dall'e sempre più convincenti:in Premier League per, 3° marcatore all-time della massima lega inglese.

Chelsea - West Ham 2-1

Gol: 62' Antonio (W), 76' Chilwell (C) Havertz (C).

Chelsea di Tuchel, capace quantomeno di rialzare la testa dopo il West Ham, i Blues rimontano il vantaggio iniziale del solito Michail Antonio, abilissimo nel deviare in rete da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cui Edouard Mendy è tutt'altro che preciso, grazie all'ingresso di Chilwell al 72', al posto di Marc Cucurella. Il difensore inglese prima pareggia, infilando tra le gambe Lukasz Fabianski da dentro l'area piccola su lancio illuminante di Thiago Silva, poi serve a Havertz il cross per il 2-1 che fa esplodere di gioia Stamford Bridge e consente allo stesso Chilwell di prendersi una domenica da copertina. In soli sedici minuti l'impatto del difensore inglese è semplicemente devastante e scaccia gli spettri di un altro k.o. per un Chelsea ancora alla ricerca della migliore continuità. Vince ma non convince ildi Tuchel, capace quantomeno di rialzare la testa dopo il k.o. contro il Southampton e di restare nelle posizioni che contano per l'Europa. Contro il, irimontano il vantaggio iniziale del solito, abilissimo nel deviare in rete da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo in cuiè tutt'altro che preciso, grazie all'ingresso dial 72', al posto di. Il difensore inglese prima pareggia, infilando tra le gambe Lukasz Fabianski da dentro l'area piccola su lancio illuminante di, poi serve ail cross per ilche fa esplodere di gioia Stamford Bridge e consente allo stesso Chilwell di prendersi una domenica da copertina. In soli sedici minuti l'impatto del difensore inglese è semplicemente devastante e scaccia gli spettri di un altro k.o. per un Chelsea ancora alla ricerca della migliore continuità.

Tottenham - Fulham 2-1

Gol: 40' Hojbjerg (T), 75' Kane (T), 83' Mitrovic (F).

Gli Spurs si portano invece provvisoriamente a -1 dall'Arsenal capolista - impegnato domani nel monday night-spettacolo con lo United - e ritrovano la vittoria dopo l'1-1 del precedente turno di Premier (proprio contro il West Ham). A sbloccare la sfida contro il Fulham ci pensa Pierre-Emile Hojbjerg con un perfetto inserimento sull'invito di Richarlison e il destro in corsa per superare l'uscita di Bernd Leno. Il Tottenham si gode anche l'ennesimo gol di Kane, autore del raddoppio al 75' con un tocco sottoporta facile facile. 188° gol in Premier per il bomber inglese, sempre più terzo all-time dietro soltanto ad Alan Shearer (260) e Wayne Rooney (208), nonché 40° realizzato col piede "debole": statistica curiosa, ma mai nessuno ne aveva realizzati così tanti in Premier da quando vengono raccolti questi tipi di dato. Dominio evidente del Tottenham, considerando che gli ospiti non creano praticamente nulla nel 1° tempo e accorciano le distanze soltanto perché Aleksandar Mitrovic è sempre più letale in area di rigore. Il suo 6° gol in questa Premier è un'autentica gemma: controllo orientato di sinistro su lancio di un compagno, movimento a rientrare e destro a giro che s'infila all'incrocio. Al 90' intervento del VAR per annullare la rete di Richarlison. Posizione di fuorigioco e ammonizione per un'esultanza troppo veemente, una doppia beffa per il brasiliano.

Le altre partite delle 16:00

Brentford-Leeds 5-2 [30', 43', 58' Toney (B), 45+1' Sinisterra (L), 79' Roca (L), 80' Mbeumo (B), 90+2' Wissa (B)]

Newcastle-Crystal Palace 0-0

Nottingham-Bournemouth 2-3 [33' Kouyate (N), 45+2' Johnson (N), 51' Billing (B), 63' Solanke (B), 87' Anthony (B)]

