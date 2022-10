1-0 grazie alla rete di Awoniyi al minuto 56: Reds di nuovo sconfitti dopo due successi in fila (più un altro in Champions League) e dunque di nuovo al di fuori della zona europea, per il team di Cooper arriva invece la seconda vittoria stagionale, che le permette di abbandonare l'ultimo posto in classicia. Un inizio sorprendente per la 12a giornata di Premier League : nel match d'apertura il Nottingham Forest fa la sua piccola grande impresa del giorno riuscendo a battere di misura il Liverpool.: Reds di nuovo sconfitti dopo due successi in fila (più un altro in Champions League) e dunque di nuovo al di fuori della zona europea, per il team di Cooper arriva invece la seconda vittoria stagionale, che le permette di abbandonare l'ultimo posto in classicia.

Il Liverpool inizia meglio nel primo tempo, con la prima chance sventata da Henderson, che si rivelerà tra i migliori in campo nel corso della partita: il portiere del Nottingham Forrest si supera all'8' su Carvalho. Lingard prova a a mettere in difficoltà Alisson alla mezz'ora ma anche il portiere brasiliano risponde "presente".

Nella ripresa la musica cambia però: i padroni di casa aumentano la pressione e trovano il vantaggio al 56’ con Awoniyi: l'attaccante vede la sua prima conclusione sbattere sul palo, ma poi è bravo a ribadire in rete. Risposta Liverpool? No, è sempre il Nottingham Forrest a premere: Milner salva su Gibbs-White al 58', Alisson si supera su Johnson al 69’ e soprattutto su Yates all’86’. Il Liverpool si riversa in attacco nel finale ma senza segnare; anzi McKenna sfiora il 2-0, ma centra il palo a porta vuota. E' tripudio Nottingham Forrest, Liverpool (di nuovo ko).

