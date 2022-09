"Non siamo ancora da titolo", ha affermato l'ex tecnico di Juventus e Inter. "Per essere competitivi ci servono almeno altre tre sessioni di mercato", ha continuato Conte, che nelle prime cinque giornate di campionato ha raccolto un promettente bottino di 11 punti - vittorie contro Southampton, Wolverhampton e Nottingham più il pareggio pirotecnico nei derby contro Chelsea e West Ham. Il calciomercato si è chiuso anche Oltremanica , e Antonio Conte ha promosso l'operato degli Spurs pur frenando gli entusiasmi di chi ha già proiettato la squadra londinese al piano più alto della Premier League, tra squadre del calibro di Manchester City, Liverpool e Chelsea:ha affermato l'ex tecnico di Juventus e Inter. "Per essere competitiviha continuato Conte, che nelle prime cinque giornate di campionato ha raccolto un promettente bottino di 11 punti - vittorie contro Southampton, Wolverhampton e Nottingham più il pareggio pirotecnico nei derby contro Chelsea e West Ham.

Gli Spurs si sono accomodati in terza posizione alle spalle dei giganti Citizens (13 punti) e della rivelazione Arsenal, ancora a punteggio pieno (15). Conte tuttavia, conoscendo il livello della competizione ai piani alti del campionato più ostico e spettacolare del mondo, vuole rimanere coi piedi a terra: "Il club ha fatto quello che poteva fare e ha fatto cose buone ma c'è ancora troppa distanza con le squadre più forti".

Da Richarlison a Perisic, un mercato spumeggiante

Questa sessione di mercato, il Tottenham ha tesserato 8 giocatori tra acquisti e riscatti: Richarlison è solo la punta di diamante, poi ci sono gli italiani Perisic, Romero (riscattato dall'Atalanta), Udogie (rispedito in prestito all'Udinese), e ancora Bissouma, Spence, Lenglet e Forster. Antonio Conte vuole mantenere un profilo basso, ma nel dietro le quinte sta cominciando già a lustrare le sue nuove armi. "Noi abbiamo fatto i giusti movimenti perché avevamo chiara la visione sui soldi da spendere ma, di fatto, abbiamo speso solo per due giocatori, Richarlison e Bissouma. Gli altri sono arrivati in prestito o a parametro zero", ha osservato Conte. L'allenatore leccese ha avuto un forte input anche nel mercato in uscita: "Sono stato molto chiaro con il club. Se qualcuno fosse partito, ne doveva arrivare un altro. Altrimenti per me sarebbe stato difficile negli allenamenti".

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

