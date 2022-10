Non è stata una stagione facile perfinora. L'arrivo diha cambiato le gerarchie in casa Manchester United, come era prevedibile, certo, ma uno dei primi a farne le spese è stato proprio l'attaccante portoghese. Sono più le panchine che i minuti giocati, quest'anno, con la maglia dei, tanto che si profila un addio tra le parti già a stagione in corso , quando riaprirà il mercato. Ronaldo non aveva ancora segnato in campionato, ma finalmente si è sbloccato alla 9a giornata, colpendo - appena entrato - in casa dell' Everton battuto 2-1 . Un gol molto importante ai fini della classifica , con lo United che resta aggrappato in zona Champions.