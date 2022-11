Cristiano Ronaldo, che ha Everton-Manchester United, Ronaldo ruppe un cellulare di un tifoso dei Toffees che lo stava riprendendo dentro il tunnel del Goodison Park. Partita importante quella per Cristiano Ronaldo perché, proprio contro l'Everton, il portoghese ha segnato Non si conosce ancora la prossima meta di, che ha appena risolto il contratto col Manchester United ma, dovesse rimanere in Premier League , salterà le prossime due partite. Guarda caso, proprio il giorno dopo dell'annuncio, la Commissione della FA - la Federazione inglese - ha deciso di squalificare Ronaldo per due giornate in campionato. Tutta colpa di quanto successo il 9 ottobre scorso quando, durante, Ronaldo ruppe un cellulare di un tifoso deiche lo stava riprendendo dentro il tunnel del. Partita importante quella per Cristiano Ronaldo perché, proprio contro l'Everton, il portoghese ha segnato l'unico gol del suo campionato in questa stagione.

All'epoca dei fatti, non era stati presi provvedimenti disciplinari se non l'applicazione di una multa da 57 mila euro per comportamento inappropriato. La FA ha però 'cambiato' la sentenza con la sua Commissione indipendente giudicano l'accaduto come inappropriato e violento. Ecco spiegate le due giornate di squalifica.

