Cristiano Ronaldo e il Manchester United. C'è stato nella prima parte di carriera del portoghese, ma lo United-bis non ha sorriso pienamente a CR7. Soprattutto con ten Hag alla guida dei Red Devils, con il portoghese spesso e volentieri in panchina. È successo anche nel match infrasettimanale contro il Tottenham di Conte, Benzema che alza il Robin per Batman”. Oggi, invece, Ronaldo se ne va mestamente negli spogliatoi prima ancora che la partita finisca. C'era una volta il connubio trae il. C'è stato nella prima parte di carriera del portoghese, ma lo United-bis non ha sorriso pienamente a CR7. Soprattutto conalla guida dei, con il portoghese spesso e volentieri in panchina. È successo anche nel match infrasettimanale contro ildi vinto dallo United per 2-0 , in un vero e proprio dominio per i padroni di casa. Cristiano Ronaldo, però, non ha partecipato nemmeno per un secondo alla festa dello United, lasciato in panchina dall'ex allenatore dell'Ajax. Lui, piccato, ha deciso così di recarsi negli spogliatoi ancor prima che la partita finisse. Non era ancora il 90'... Un chiaro segnale della storia d'amore finita (col club) e che quella con l'allenatore non è mai iniziata. Una scena emblematica, se rapportata a quella diche alza il Pallone d'Oro a Parigi il lunedì prima. Proprio Benzema che, negli anni precedenti, era stato uno Sparring Partner di Ronaldo . Una sorta di “”. Oggi, invece, Ronaldo se ne va mestamente negli spogliatoi prima ancora che la partita finisca.

Premier League Conte e il Tottenham dominati e ko: lo United vince 2-0 8 ORE FA

Non una cosa semplice da gestire. Qualche giorno fa, durante il match contro il Newcastle, Ronaldo fu sostituito da ten Hag. Ronaldo se ne va in panchina e, tra gesti e mimiche facciali, mostra tutto il suo sconforto e la sua frustrazione per la gestione del tecnico neerlandese. E qui un nuovo caso, una vera patata bollente anche per la società. Come reagirà a questa reazione di Ronaldo? Se quella di qualche giorno era una normale reazione dopo un cambio, questa fa più scalpore. A rubare, tra l'altro la scena, ad una grande prestazione dei Red Devils. Forse la migliore dall'inizio della stagione.

Ronaldo in Premier 2022-2023

Partita Minuti in campo United-Brighton 1-2 37' Brentford-United 4-0 90' United-Liverpool 2-1 4' Southampton-United 0-1 22' Leicester-United 0-1 22' United-Arsenal 3-1 32' Man City-United 6-3 0 Everton-United 1-2 61' United-Newcastle 0-0 72' United-Tottenham 2-0 0

Le parole di ten Hag

Ronaldo è andato via prima della partita? Era lì, l'ho visto, sì, ma non gli ho parlato dopo. Me ne occuperò domani. Non oggi. Stiamo celebrando questa vittoria e ora dobbiamo recuperare. [ten Hag dopo la vittoria sul Tottenham]

