Premier League

Cristiano Ronaldo e il Manchester United non sono mai stati così tesi. Mercoledì sera non solo con una multa: per il cinque volte Pallone d'Oro possibile anche la mancata convocazione per il match contro il Chelsea. I rapporti franon sono mai stati così tesi. Mercoledì sera il gesto del portoghese di abbandonare il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi prima della fine della sfida di Premier fra i 'Red devils' e il Tottenham, vinta 2-0 dai padroni di casa, non è certamente passato inosservato. Secondo il quotidiano spagnolo As, il club inglese sanzionerà 'CR7' e: per il cinque volte Pallone d'Oro possibile anche laper il match contro il Chelsea.

Ten Hag: "Ronaldo in spogliatoio prima del 90'? Sistemeremo la cosa"

Cos'è successo

Dopo le ultime due partite, in Europa League contro l'Omonia e nel week-end scorso contro il Newcastle, l'allenatore olandese Erik Ten Hag ha relegato il 37enne portoghese in panchina. Un gesto che non è piaciuto a Ronaldo, al quale è stato preferito Elanga come sostituto di Jadon Sancho. Dopo un lungo riscaldamento, l'attaccante è tornato negli spogliatoi prima della fine della partita. Nel dopo-gara Ten Hag ha cercato di dribblare la questione ("ci penseremo domani, voglio concentrarmi sulla prestazione magnifica dei miei giocatori") ma è chiaro che qualcosa si sia definitivamente rotto tra il tecnico e il giocatore, che anche in occasione della sostituzione con il Newcastle aveva storto il naso. La separazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United a gennaio, a questo punto, diventa qualcosa in più di una semplice ipotesi.

Ronaldo in Premier 2022-2023

Partita Minuti in campo United-Brighton 1-2 37' Brentford-United 4-0 90' United-Liverpool 2-1 4' Southampton-United 0-1 22' Leicester-United 0-1 22' United-Arsenal 3-1 32' Man City-United 6-3 0 Everton-United 1-2 61' United-Newcastle 0-0 72' United-Tottenham 2-0 0

