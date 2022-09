Premier League

Roberto De Zerbi torna in pista. L'ex allenatore di Sassuolo e Shakhatr Donetsk è pronto a sedersi sulla panchina del Brighton, come annunciato dalla stessa società inglese. Il tecnico italiano si lega ai Seagulls con un contratto quadriennale ed esordirà col botto: il 1° ottobre ad Anfield contro il Liverpool. Si tratta del secondo allenatore italiano al momento in Premier, dopo Antonio Conte al Chelsea. In questi giorni si era mormorato di un suo possibile approdo alla Juventus, se la panchina di Allegri fosse saltata.

