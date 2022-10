Enock Mwepu, regista zambiano del Brighton di ha annunciato l’addio al calcio giocato a 24 anni. A tradirlo è stata una malattia ereditaria al cuore, potenzialmente letale se avesse continuato la sua carriera. La vita è una cosa molto più grande ed importante di una carriera da calciatore ma dire addio alla carriera agonistica nel fiore degli anni per una malformazione cardiaca è una decisione dolorosa. Ad annunciarla quest’oggi è stato attraverso i propri account social, regista zambiano del Brighton di Roberto De Zerbi , che. A tradirlo è stata una malattia ereditaria al cuore, potenzialmente letale se avesse continuato la sua carriera.

Mwepu si era sentito male durante la pausa per le nazionali, doveva guidare il suo Zambia nell’amichevole contro il Mali ma è finito in ospedale dove attraverso una serie di analisi hanno scoperto il suo male infido, che non poteva essere rilevato da precedenti screening al cuore.

Un ragazzo da un piccolo paese chiamato Chambishi ha qualcosa da dirvi – il suo annuncio su Twitter - Ha seguito a lungo il sogno di giocare a calcio il più in alto possibile ed è arrivato in Premier League. Il sogno finisce, ma non finisce il mio coinvolgimento con il calcio”.

Già perché il proprietario del club Tony Bloom e lo stesso De Zerbi si sono affrettati a confermargli la volontà di aiutarlo e non lasciarlo solo in questo momento complicato. “Mi dispiace tanto per Enock – le parole del manager bresciano del Brighton - Prima del mio arrivo ho guardato molte partite della squadra ed ero esaltato dalla possibilità di allenare un ragazzo con potenzialità così grandi. Faremo tutto il possibile per aiutarlo”. Mwepu ha disputato l’ultima partita agli ordini di mister Graham Potter a fine settembre, quando il Brighton rifilò una cinquina al Leicester e lui servì un delizioso assist per Moises Caicedo.

