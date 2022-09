. Sua Maestà è morta l'8 settembre nel castello di Balmoral, trascinando l'intera isola britannica in uno stato di incredulità. Mentre il corteo funebre ha fatto tappa a Westminster Hall, il campionato inglese ha già deciso come rendere omaggio alla sua tanto amata monarca di platino. Si riparte dall'ottava giornata, mentre la La Premier League si prepara a ripartire dopo una settimana di lutto e raccoglimento per la scomparsa della Regina Elisabetta II Sua Maestà è morta l'8 settembre nel castello di Balmoral, trascinando l'intera isola britannica in uno stato di incredulità. Mentre il corteo funebre ha fatto tappa a Westminster Hall,alla sua tanto amata monarca di platino. Si riparte dall'ottava giornata, mentre la settima giornata era stata rinviata poche ore dopo la notizia del decesso e verrà recuperata a data da destinarsi.

Ad

Quando si riparte?

Premier League "Un All Star Game in Premier": l'idea del presidente del Chelsea 6 ORE FA

Si riprenderà a giocare nella serata di venerdì 16 settembre con Nottingham Forest-Fulham e Aston Villa-Southampton, tre giorni prima dei funerali di stato. "Tutte le partite della Premier League tra venerdì 16 e domenica 18 settembre offriranno l'opportunità alla Lega, ai club e ai tifosi di riunirsi per rendere omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, onorando la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione e al mondo", recita un comunicato sul sito della Premier. L'ottava giornata di Premier League tuttavia, si giocherà solo parzialmente: si disputeranno solo 7 delle 10 gare previste, con Chelsea-Liverpool, Manchester United-Leeds e Brighton-Crystal Palace rinviate per facilitare i funerali della Regina.

L'omaggio della Premier League

Le istruzioni della lega per omaggiare Sua Maestà si riassumono in cinque punti: all'inizio di ciascun match, è previsto un minuto di silenzio seguito dall'inno God Save The King - Re Carlo III si è insediato sul trono appena dopo la morte della madre; durante le partite, i cartelloni a bordocampo e gli schermi degli stadi mostreranno immagini tributo raffiguranti Sua Maestà; le bandiere degli impianti inoltre, sventoleranno a mezz'asta; infine, al 70' minuto, il pubblico sarà chiamato ad un applauso simbolico per i 70 anni di regno di Elisabetta II.

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Premier League La Premier League introdurrà il fuorigioco semi-automatico IERI ALLE 16:59