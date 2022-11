Calcio

Premier League - Guardiola, Ibrahimovic e il mio ego: "Ha ragione, sono geloso di Haaland..."

PREMIER LEAGUE - Che tra Zlatan e Pep non ci sia mai stato feeling è cosa ben nota. A distanza di tempo, però, i due non smettono di mandarsela a dire. Ibra, in un'intervista a Canal+, aveva dichiarato: "Migliorerà Haaland? Dipende se lo lascerà diventare più grande del suo ego". La risposta di Guardiola non si è fatta attendere.

