Calcio

Premier League, Guardiola lancia l'allarme: "In Germania ripartono il 20 gennaio, noi il 25 dicembre..."

PREMIER LEAGUE - Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola lancia l'allarme per il calcio inglese: "In Germania ripartono al 20 gennaio, noi al 25 dicembre: è troppo presto, per i giocatori è una follia".

00:01:00, 7 minuti fa