"Il Manchester United è uno dei club sportivi di maggior successo al mondo, ed oggi il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di annunciare che sta avviando un processo per esplorare nuove alternative e strategie per il club". Questo l'inizio del testo del secondo comunicato uscito nella giornata di martedì, Questo l'inizio del testo del secondo comunicato uscito nella giornata di martedì, dopo quello a sorpresa sulla separazione da Cristiano Ronaldo.

La società inglese parla questa volta sul futuro del club: la famiglia Glazer che ha annunciato formalmente di aver preso in considerazione la possibilità di vendere il club. Un vero e proprio terremoto all'interno dello United, con questa giornata che potrebbe portare ad una rivoluzione totale.

Ad

Premier League Guardiola-City, c'è l'accordo: rinnovo fino al 2024 con opzione per il 2025 20 ORE FA

"L'obiettivo è quello di migliorare la crescita futura del club, per capitalizzare le opportunità sia sul campo che commercialmente. Come parte di questo processo, il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la società. Ciò includerà la valutazione di diverse iniziative per rafforzare la società, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture, e anche l'espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale. Ciasucona nell'obiettivo di migliorare il successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e accademiche del club".

Sul sito ufficiale anche le parole dei co-presidenti esecutivi e direttori, Avram Glazer e Joel Glazer: "La forza del Manchester United si basa sulla passione e la lealtà della nostra comunità globale formata da 1,1 miliardi di fan. Mentre cerchiamo di continuare a costruire la storia di successo del club, il Consiglio ha autorizzato una valutazione approfondita delle alternative. Valuteremo tutte le opzioni per assicurare un futuro migliore ai nostri tifosi. Il Manchester United vuole massimizzare le opportunità di crescita disponibili per oggi e in futuro. Durante tutto questo processo rimarremo completamente concentrati sul servire i migliori interessi dei nostri fan, azionisti e varie parti interessate".

Siparietto Guardiola! Giornalista gli chiede il selfie prima della conferenza e lui...

Premier League United-CR7, che disastro: storia di un'estate che ha rovinato tutto 19/11/2022 ALLE 07:14