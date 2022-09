minor ambizione della Juventus rispetto al Bayern Monaco per vincere la Champions League, anche un altro ex bianconero non si tira indietro dal fare qualche critica al Blick, quotidiano svizzero di lingua tedesca e francese, Denis Zakaria ha infatti spiegato i motivi del suo trasferimento al Chelsea dopo soli sette mesi dall'approdo alla Juventus. Dopo le dichiarazioni di Matthjis de Ligt , sulla presuntarispetto al Bayern Monaco per vincere la Champions League, anche un altro ex bianconero non si tira indietro dalal club allenato da Massimiliano Allegri . In un'intervista riportata dalla versione online del, quotidiano svizzero di lingua tedesca e francese,ha infatti spiegato idel suodopo soli sette mesi dall'approdo alla Juventus.

"È successo tutto così velocemente. Non sapevo che il trasferimento al Chelsea fosse possibile fino a 6 ore dalla chiusura del calciomercato estivo! Ho fatto le valigie e ho atteso che i contratti venissero firmati, poi ho svolto le visite mediche direttamente a Torino e alla fine è andato tutto per il meglio. Penso che sarò più felice in Inghilterra che a Torino".

Forse lo stile di gioco della Juventus non era adatto a me. Giocava troppo bassa, mentre io sono un giocatore che necessita di spazio per le mie corse. Però per il potenziale che ha, la Juve dovrebbe stare in testa alla classifica e vincere 3-0 ogni partita...

Al netto di queste considerazioni, il centrocampista elvetico conferma di non aver avuto problemi con Allegri: "Max è una brava persona, posso dirlo con certezza anche se con lui parlavo poco. Forse la squadra non ha giocato molto bene l'anno scorso, il che è un peccato. Con quella rosa si può fare decisamente meglio".

