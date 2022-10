Arthur è un giocatore davvero molto sfortunato. L'ex centrocampista della Juventus, in prestito al Liverpool in questa stagione, rischia di dover stare lontano dai campi di gioco per molto tempo. Secondo quanto riporta The Athletic, il brasiliano infatti dovrà operarsi e starà fuori per un periodo compreso tra i 3 e i 4 mesi. Una brutta notizia anche per la Juventus, che puntava al riscatto da parte dei Reds dopo la stagione in corso. Ricordiamo infatti che Arthur è in prestito in Inghilterra (per 4,5 milioni di euro), con opzione di acquisto per 37,5 milioni di euro a fine anno. Un riscatto che però sarà destinato a saltare, se la situazione di Arthur rimasse quella attuale.

"Si è infortunato nell’ultimo allenamento prima dei Rangers. Si tratta di una situazione normale, un problema muscolare": così aveva detto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa. Evidentemente il problema si è rivelato più grave del previsto.

Il fatturato di quest'anno di Arthur in Inghilterra è a dir poco fallimentare: 0 presenze in Premier League, mentre sono solo 13 i minuti totalizzati in prima squadra, nel ko del Maradona contro il Napoli. Due i gettoni con il Liverpool Under 21: 90' in Premier League 2 e 63' nell'EFL Trophy. E ora questa nuova brutta notizia.

