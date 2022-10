Premier League

Il Tottenham di Antonio Conte non accusa la fatica accumulata in Champions League e batte 2-0 l'Everton di Frank Lampard. Gli Spurs partono forte sin nei primi minuti di gara, sfiorando il gol nel primo tempo con Kane, Perisic e Richarlison. Dopo una ventina di minuti, la reazione dell'Everton, bravo a rendersi pericoloso con le ripartenze, sfiorando il vantaggio con Gray ed Onana.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano ulteriormente il ritmo. Al 59', su un'innocua conclusione di Doherty, Pickford non trattiene il pallone e travolge Kane sulla ribattuta. L'arbitro indica il dischetto ed il centravanti non sbaglia. Inutile la momentanea reazione d'orgoglio dei Toffees, con Hojbjerg che all'86', sfruttando una deviazione di Iwobi, ha gelato il settore ospite presente a Londra siglando il 2-0.

In virtù di questo risultato gli Spurs agganciano il Manchester City al secondo posto in classifica, a -1 dall'Arsenal capolista.

Tottenham-Everton Credit Foto Getty Images

Il tabellino

TOTTENHAM (3-4-3) : Lloris; Romero (dall'87' Sanchez), Dier, Davies; Doherty (dal 92' Moura), Hojbjerg, Bentancur (dal 92' Skipp), Perisic; Richarlison (dal 52' Bissouma), Son; Kane (dal 92' Spence).

EVERTON (4-2-3-1) : Pickford; Coleman (dal 67' Garner), Coady, Tarkowski, Mykolenko; Onana, Gueye (dall'81' Rondon), Iwobi; McNeil, Maupay (dal 67' Calvert-Lewin), Gray.

GOL - 59' Kane (T, penalty), 86' Hojbjerg (T) Primo tempo 0-0

ASSIST - Bentancur (T; 2-0)

NOTE: AMMONITI - Maupay (E), Bentancur (T), McNeil (E), Gueye (E), Mykolenko (E),

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

11' KANE, BRIVIDO! Imbucata di Perisic per Son, cross teso per Kane e colpo di testa del centavanti deviato in corner da Tarkowski.

29' GRAY, CHE CHANCE! Percussione dell'esterno che scappa a Bentancur e si ritrova a tu per tu contro Lloris. La sua conclusione da posizione angolata termina alta.

41' KANE, CHE NUMERO! Spizzata di Perisic a centro area per l'inglese che sterza in un fazzoletto, salta Coady con un tunnel di punta e si vede stoppare dalla provvidenziale uscita di Pickford.

Harry Kane Credit Foto Getty Images

54' KANE-SON, DOPPIA CHANCE COLOSSALE! Destro al volo sublime dell'inglese che centra Pickford su cross di Davies. Sfortunato Son a non centrare lo specchio dal limite con la porta semi-sguarnita.

59' RIGORE PER IL TOTTENHAM! Conclusione rasoterra di Doherty, goffa parata di Pickford ed intervento scomposto su Kane a centro area, bravo ad avventarsi sulla ribattuta.

60' RETEEEEE! KANE! 1-0! Rigore perfetto dell'inglese che silura Pickford piazzando la sfera a fil di palo. Spurs avanti.

86' RETEEEE! HOJBJERG, LA CHIUDE LUI! 2-0! Percussione sulla destra di Bentancur, palla in mezzo per il danese, bravo a stoppare, mandare a vuoto Iwobi e poi sfruttare la deviiazone del nigeriano per battere Pickford.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

Harry KANE - Dopo l'ininfluente errore in Champions, si ripresenta dal dischetto, battendo Pickford senza batter ciglio. Splendido nel primo tempo con il tunnel ai danni di Coady e la conclusione al volo su cross di Davies. Fuoriclasse.

IL PROMOSSO

Ivan PERISIC - L'esterno croato, come spesso gli capita, è totalmente onnipresente. Ara l'out di competenza con la ferocia di un ragazzino, rendendosi pericoloso sulle palle alte e risultando utile in fase difensiva. Giocatore totale.

IL BOCCIATO

Jordan PICKFORD - Rovina una buona prova difensiva dei suoi col pasticcio che porta al rigore poi segnato da Kane. Troppo goffo nella respinta sulla conclusione di Doherty ed ingenuo nel travolgere Kane qualche secondo dopo.

