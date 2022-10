Deschamps spera di avere N'Golo Kanté che si è infortunato al tendine del ginocchio in allenamento. La sua assenza spera di avere a disposizione Paul Pogba per il Mondiale in Qatar ma, di sicuro, non ci sarà l'altro centrocampista che è stato fondamentale per il successo in Russia di 4 anni fa. Parliamo diche si è infortunato al tendine del ginocchio in allenamento. La sua assenza era ormai sicura , ma si allungano addirittura i tempi di recupero per il rientro dell'ex centrocampista del Leicester City.

Kanté è stato sottoposto in giornata ad un intervento chirurgico per riparare la rottura del tendine e dovrà stare fermo per circa 4 mesi prima di rivederlo in campo. Una bella batosta per il Chelsea che, a questo punto, potrà rivedere Kanté solo dopo l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

