Tottenham ha iniziato bene la sua stagione in Premier League e dopo sette giornate Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese è sbarcato a Londra a gennaio e da allora ha segnato 6 gol e confezionato 11 assist, cambiando decisamente marcia rispetto alla sua parentesi alla Juventus. Il classe 2000 ha parlato delle differenze tra le due squadre, di quella tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri come allenatori e di quanto gli abbia fatto bene cambiare aria in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ilha iniziato bene la sua stagione in Premier League e dopo sette giornate si trova al secondo posto , a un punto dall'Arsenal capolista e appaiato al Manchester City. Un avvio promettente per gli Spurs, che tra i protagonisti di questo momento possono contare anche su. Il giocatore svedese è sbarcato a Londra a gennaio e da allora, cambiando decisamente marcia rispetto alla sua parentesi alla Juventus. Il classe 2000 ha parlato delle differenze tra le due squadre,e di quanto gli abbia fatto bene cambiare aria in un'intervista rilasciata alla

Ad

Le difficoltà alla Juve

Premier League Premier, un circolo virtuoso: l'ultima incassa dalle TV più di 100 milioni 21/09/2022 ALLE 15:26

"Nel calcio le cose vanno semplicemente male. Io non ho cambiato nulla di me stesso in questi mesi: mentalmente vado e andavo al campo sempre per dare il massimo. Alla Juve, però, non funzionava al di là di quanto mi impegnassi io. Di sicuro non mi sentivo benissimo per tanti motivi diversi e quando ti rendi conto che le cose non vanno poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall'Italia è la migliore che potessi fare in quella situazione".

Nuova vita a Londra

"In Inghilterra mi trovo alla grande, va tutto meglio rispetto a Torino. Sia in campo che fuori. Come ho detto, adesso ho davvero sempre voglia di giocare a calcio e di vincere per la mia squadra".

Conte sulla lite con Tuchel: "Per me situazione chiusa"

Il lavoro di Conte

"Al Tottenham il mio corpo è cambiato, grazie soprattutto agli esercizi in palestra, in pochissimo tempo. Si lavora tantissimo tutti i giorni e meglio di quanto facessi in Italia. Amo come ci alleniamo a Londra e il merito è di sicuro del nostro tecnico: sono felicissimo di giocare per lui".

Le differenze con Allegri

"Tanta differenza tra i due? Onestamente sì. Non voglio dire che uno sia meglio dell'altro, perchè ho grande rispetto sia per Allegri che per Conte ed entrambi hanno vinto tanto in carriera, ma il lavoro e l'idea di calcio sono completamente diversi. Al Tottenham, come ho detto, si fatica molto di più e i risultati e i risultati si vedono. Posso dire che dalla Juve agli Spurs mi è cambiato il mondo".

Conte unico

"Non ho mai conosciuto nella mia vita, anche fuori dal calcio, una persona motivata come Antonio Conte. Uno così, quando ti parla, ti entra per forza nel cuore".

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Premier League Anche Zakaria punge Allegri: "La Juve gioca troppo bassa" 20/09/2022 ALLE 19:20