Primo pareggio stagionale dell'Arsenal di Arteta sul campo del Southampton. I Gunners passano per primi al St. Mary’s, all’11’ con Xhaka, ma vengono raggiunti al 65’ da Stuart Armstrong che converte nell’1-1 una splendida palla filtrante di Elyounoussi. I londinesi rimangono in vetta alla Premier League con 28 punti in 11 gare, ma il Manchester City (che sabato ha vinto 3-1 col Brighton) ora è dietro solo di due lunghezze avendo giocato lo stesso numero di partite, mentre il Tottenham contro il Newcastle può agganciare proprio i Citizens.

Il tabellino

Ad

SOUTHAMPTON-ARSENAL 1-1 (p.t. 0-1)

Europa League All'Arsenal basta il gol di Xhaka, PSV ko e si va agli ottavi 20/10/2022 ALLE 21:51

Marcatori: 11' Xhaka, 65' Armstrong

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Bazunu; Caleta-Car, Lyanco, Salisu, Perraud; Diallo, Ward-Prowse; Elyounoussi, Aribo (73' Adams), S. Armstrong (80' Edozie); A. Armstrong (73' Walcott). All.: Hasenhuttl

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White (72' Tierney), Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard (83' Vieira), Martinelli (72' Nketiah); Jesus. All.: Arteta

Conte: "Contratto? Troveremo una soluzione. Ronaldo? Deve stare calmo!"

Premier League Nunez ed Alisson salvano Klopp: West Ham ko 1-0 ad Anfield 19/10/2022 ALLE 18:25