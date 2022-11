Premier League

Arsenal prova ad andare in fuga complice il Arteta coglie la sua terza vittoria consecutiva ed espugna il campo del Wolverhampton grazie alla doppietta di Odegaard. In attesa del Boxing day, ovvero quando tornerà il campionato dopo la pausa per il gunners volano a +5 sui citizens. La crisi del Chelsea, invece, diventa nerissima. L'ultima vittoria in campionato risale al 16 ottobre: da allora due pareggi ma, soprattutto, tre sconfitte consecutive per la squadra di Potter. Dopo i ko contro Brighton e Arsenal, il Chelsea perde anche in casa del Newcastle che invece continua a stupire lì nelle primissime Magpies grazie ad un gran gol di Willock che manda al tappeto i londinesi. Ci sarà da intervenire sul mercato? L'prova ad andare in fuga complice il ko interno del Manchester City . La squadra dicoglie la sua terza vittoria consecutiva ed espugna il campo del Wolverhampton grazie alla doppietta di. In attesa del Boxing day, ovvero quando tornerà il campionato dopo la pausa per il Mondiale , ivolano a +5 sui citizens. La crisi del, invece, diventa nerissima. L'ultima vittoria in campionato risale al 16 ottobre: da allora due pareggi ma, soprattutto, tre sconfitte consecutive per la squadra di Potter. Dopo i ko contro Brighton e Arsenal, il Chelsea perde anche in casa delche invece continua a stupire lì nelle primissime posizioni della classifica . Finisce 1-0 per igrazie ad un gran gol di Willock che manda al tappeto i londinesi. Ci sarà da intervenire sul mercato?

Wolverhampton-Arsenal 0-2 (55' e 75' Odegaard)

L'Arsenal parte forte, anche se non riesce a sfondare nel primo tempo. Anzi, perde anche Xhaka per infortunio. Nella ripresa ci pensa però capitan Odegaard a realizzare il gol del vantaggio, anticipando il suo stesso compagno Saka sull'assist da sinistra di Fábio Vieira al 55'. Il Wolverhampton prova a reagire, ma i gunners la chiudono al 75' ancora con Odegaard: prima José Sá si supera su Martinelli, poi non può far nulla sulla conclusione del norvegese che raggiunge quota 6 gol in Premier League.

Tabellino

Wolverhampton-Arsenal 0-2 (0-0 primo tempo)

Wolverhampton (5-3-2): José Sá; Semedo (68' Lembikisa), Collins, Kilman, Toti (80' Nunes), Hugo Bueno; B.Traoré, Rúben Neves, João Moutinho (68' Podence); A.Traoré, Guedes. All. Steven Davis

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko (90+1 Cédric Soares); Odegaard, Teye Partey, G.Xhaka (16' Fábio Vieira, 90+1 Elneny); B.Saka (90+1 Nelson), Gabriel Jesus, Martinelli. All. Mikel Arteta

Marcatori: 55' e 75' Odegaard (A)

Arbitro: Stuart Attwell

Ammoniti: 37' Toti, 45+1 B.Traoré, 52' Teye Partey, 60' Gabriel Magalhães, 90+2 Hugo Bueno

Espulsi: nessuno

Newcastle-Chelsea 1-0 (67' Willock)

Pomeriggio nero per il Chelsea e lo si capisce subito dall'infortunio di Loftus-Cheek dopo pochi minuti, infortunio che costringe Potter a cambiare modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-4-2. Nella ripresa Mendy prova a metterci una pezza su Longstaff, poi è lo stesso centrocampista di casa a sbagliare da solo a due passi dalla porta qualche minuto più tardi. Scoccata l'ora di gioco arriva la prima chance per i Blues, ma Pope è attento alla conclusione di Gallagher. Dall'altra parte, invece, Koulibaly non riesce a tenere a bada Almiron che lascia a Willock: destro a giro e Mendy è battuto per l'1-0. Nel finale niente ghiotte occasioni per il Chelsea e solo una rissa che porta il match fino al 99'. Non cambia però il risultato: 3a sconfitta consecutiva per i londinesi, quinto successo consecutivo per la squadra di Howe.

Tabellino

Newcastle-Chelsea 1-0 (0-0 primo tempo)

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Botman (87' Targett), Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Willock (J.Murphy); Almiron, Wood (76' Wilson), Joelinton. All. Eddie Howe

CHELSEA (3-4-2-1): É.Mendy; Azplicueta (46' Pulisic), Chalobah, Koulibaly; Loftus-Cheek (7' Thiago Silva), Jorginho, Kovacic, Hall (73' Cucurella); Gallagher, Mount (73' Ziyech); Broja (73' Havertz). All. Graham Potter

Marcatori: 67' Willock (N)

Arbitro: Robert Jones

Ammoniti: 30' Trippier, 56' Trippier, 89' Koulibaly, 90+5 Pope, 90+8 Longstaff, 90+9 Lascelles

Espulsi: nessuno

