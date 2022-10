Leeds-Arsenal 0-1

E’ un Arsenal che sa essere veramente molto cinico in questa stagione: 10 partite giocate in Premier, nove vittorie. Una delle più sofferte oggi a Elland Road dove il Leeds a lungo fa la partita ma esce sconfitto. I padroni di casa partono meglio, creano di più ma non riescono a sfondare. A fine primo tempo è così Saka a bucare la porta su una bella imbeccata di Odegaard. E’ un gol pesantissimo. Il Leeds domina la ripresa ma Bamford non riesce a sfondare. Prima un gol annullato subito a inizio secondo tempo, poi un rigore sbagliato dopo un mani di Saliba controllato al VAR. Il match, infinito, si è chiuso con altre emozioni: al 93° il guardalinee segnala all'arbitro un fallo di reazione Gabriel su Bamford: rosso e rigore. Richiamato nuovamente al VAR, l'arbitro toglie il rigore (fallo iniziale di Bamford) e dà a Gabriel solo un giallo. L'Arsenal trova così i 3 punti.

Ad

A proposito di VAR: la partita è iniziata alle 15:00 e si è conclusa alle 17:36. C'è stato un ritardo di quasi 40 minuti rispetto alle altre proprio a causa dei problemi di elettricità in sala VAR e nella comunicazione con gli arbitri. Interrotta dopo soli 3 minuti, il match ha subito un ritardo di più di mezz’ora prima di poter ripartire. Poco importa all’Arsenal: i Gunners restano in vetta a +4 sul City, impegnato più tardi nel big match di giornata col Liverpool.

Premier League Kane-Hojberg: Everton ko 2-0 e Conte 2° con Guardiola IERI ALLE 16:27

Saka segna ancora e regala all'arsnela la nona vittoria in 10 giornate di Premier League. 0-1 a Leeds Credit Foto Eurosport

Manchester United-Newcastle 0-0

Non riesce a trovare la seconda vittoria consecutiva il Manchester United che è bloccato in casa dalle ambizioni di un ottimo Newcatsle. La squadra di Howe gioca meglio la prima frazione e sfiora il gol in una clamorosa occasione in cui Joelinton riesce a colpire due legni nella stessa azione: prima di testa sulla traversa, poi coi piedi sul palo. Nella ripresa lo United gioca meglio, specie dall’uscita di campo dell’evanescente Ronaldo – (premiato da Ferguson prima della partita per i 700 gol in carriera). Rashford, il suo sostituto, crea due clamorose occasioni nel finale: sulla prima Fred spara fuori a porta vuota; sulla seconda è lo stesso Rashford a non trovare di testa l’angolino sul bellissimo assist di Casemiro al 95°, ultima azione. United che resta 5° a 16 punti, perdendo così terreno dal Chelsea quarto.

Cristiano Ronaldo: sostituito nel match con il Newcastle Credit Foto Getty Images

Aston Villa-Chelsea 0-2

Al Villa Park il Chelsea di Potter continua la sua marcia perfetta. Dall’arrivo dell’ex tecnico del Brighton un pareggio e poi solo vittorie in tutte le competizioni, Premier e Champions League. Non fa eccezione Birmingham dove i Blues devono però subito ringraziare il regalone di Mings, che dopo 6 minuti regala – letteralmente – il vantaggio con uno sciagurato retropassaggio di testa. Il Villa di Gerrard poi ci prova, ma il Chelsea regge e a inizio ripresa poi la musica cambia. La bella punizione di Mount regala la doppietta all’inglese e conferma i Blues come quarta forza: 19 punti, a -4 dal Tottenham di Conte terzo in classifica ma con il Chelsea che ha una partita in meno.

Mason Mount esulta dopo la doppietta col Chelsea in casa dell'Aston Villa Credit Foto Getty Images

Southampton-West Ham 1-1

Il Southampton mette fine alla striscia di 4 sconfitte consecutive strappando un punto prezioso contro il West Ham. I Saints anzi fanno la bocca buona al pensiero di prendersi tutta la posta grazie al gol del vantaggio di Perraud al 20°. Al 65° però Declan Rice trova il pareggio per il West Ham che regala agli Hammers il terzo risultato utile consecutivo: West Ham tranquillo a metà classifica a quota 11 punti, Southampton sempre terz’ultimo a 8 punti. Classifica che si conferma in ogni caso molto corta.

Siparietto Guardiola! Giornalista gli chiede il selfie prima della conferenza e lui...

Premier League Haaland: "Se mia vita dipendesse da un rigore lo farei tirare a Balotelli" IERI ALLE 12:48