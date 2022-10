Il Manchester City riparte con la caccia all’Arsenal grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Leicester. Al King Power Stadium gli uomini di Guardiola si imbattono in un pomeriggio complicato, in primis per l’assenza di Erling Haaland – fuori per un problema al piede già accusato in settimana nella trasferta di Champions col Dortmund – e poi per la prestazione della squadra di Rodgers. I padroni di casa infatti si difendono a riccio per un tempo abbondante e nonostante la collezione di corner – 9 nel primo tempo – i Citizens non riescono a sfondare. Ci vuole così il colpo di genio, la giocata del campione, per risolvere la questione. Ed esattamente come settimana scorsa contro il Brighton è Kevin De Bruyne a levare le castagne dal fuori. Una punizione gioiello, a inizio ripresa, calciata all’incrocio dei pali, sfonda la resistenza delle Foxes ed è decisiva al fine dei 3 punti. Per Guardiola resta – paradossalmente – qualche piccolo problemino nelle ultime uscite nell’andare in gol; ma grazie a campioni come il giocatore belga il risultato alla fine arriva. Tre punti pesantissimi perché consentono al City, almeno per una notte, di tornare in vetta alla Premier League. A quota 29 punti arriva il sorpasso sull’Arsenal impegnato domenica, in casa, alle ore 15:00, contro il Nottingham Forest. La palla, ora, passa alle altre.

Il tabellino

Leicester City (3-4-3): Ward; Amartey, Soyuncu (72’ Daka), Faes; Castagne, Dewsbury-Hall (46’ Mendy), Tielemans, Justin; Maddison, Vardy (71’ Iheanacho), Barnes.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Akanji (72’ Dias), Stones, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri; Silva, De Bruyne, Grealish; Alvarez (77’ Foden).

Gol: 49’ De Bruyne.

Note – Ammoniti: nessuno.

Il momento social

La cronaca in 4 momenti chiave

23’ BARNES! PRIMA OCCASIONE LEICESTER. Dopo tanti minuti di sofferenza, il Leicester trova una ripartenza con Vardy che poi serve Barnes: controllo e dribbling, Ederson si salva in corner. Primo squillo delle Foxes.

46’ RODRI! SUBITO CITY! L'occasione migliore dell'intera partita dopo 35 secondi del secondo tempo: palla a rimoschio di Bernardo Silva, arriva Rodri che calcia di prima dal limite: pallone fuori di un nulla.

49’ GOL! DE BRUYNE! ANCORA LUI! Mamma mia che punizione di KDB, un capolavoro: calcia potente, sopra la barriera, colpisce l'incrocio interno e finisce dentro. Un gioiello di De Bruyne, che la sblocca da fenomeno quale è.

52’ TRAVERSA DI TIELEMANS! CHE BOTTA! Corner di Maddison che prova lo schema cercando Tielemans al limite: palla colpita al volo, potentissima. Traversa piena. Che occasione del Leicester e che gran tiro di Tielemans!

Il migliore

De Bruyne. Una punizione capolavoro che è di doppia valenza: estetica e funzionale. Estetica perché leva veramente le ragnatele dall’incrocio; funzionale perché il City proprio non riusciva a sfondare su azione il muro del Leicester. Vale 3 punti pesantissimi.

Il peggiore

Grealish. Anche oggi non ha particolarmente brillato nella sua prestazione.

