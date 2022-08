Premier League

Preoccupante caduta del Chelsea che perde pesantemente in casa dei rivali del Leeds United. I Blues sembrano impattare con il piede giusto con la dinamicità di Sterling e Mount che sembra poter tagliare la difesa di casa. Un clamoroso errore in fase di rilancio di Mendy regala però un facile tocco in rete ad Aaronson e il Leeds nel giro di 4 minuti va sul doppio vantaggio con il colpo di testa di Rodrigo.

La disperazione di Thomas Tuchel, Leeds-Chelsea, Getty Images Credit Foto Getty Images

Nel secondo tempo le cose vanno ancora peggio per gli uomini di Tuchel che vengono trafitti dalla rete di Harrison e restano in 10 per il secondo giallo a Koulibaly.

Il Tabellino

LEEDS UNITED-CHELSEA 3-0

Leeds (4-2-3-1) Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca (60’Forshaw), Adams; James (70’Sinisterra), Aaronson (83'Klich), Harrison (83'Greenwood); Rodrigo (83'Gelhardt).

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; James, Thiago Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Gallagher (64’Pulisic), Jorginho (64’Ziyech), Cucurella; Havertz, Mount (77’Chilwell); Sterling (87'Sterling).

GOL: 33’ Aaronson, 37’ Rodrigo, 69’ Harrison

ASSIST: Harrison, Rodrigo

ESPULSO: Koulibaly

La cronaca in 8 momenti chiave

1’- Dopo 37 secondi STERLING è pericolosissimo! Punta l'area e converge dalla sinistra verso il centro facendo partire un destro che si spegne ad un nulla dal secondo palo.

14’- GOL ANNULLATO A STERLING! Servito in profondità, l'ex City mira l'angolo lontano e trova il destro vincente. Era però partito oltre la linea dell'off side.

22’- GRANDE PARATA DI MESLIER! MOUNT punta l'area e calcia rasoterra sul primo palo, il portiere del Leeds viene preso quasi in controtempo e riesce ad arrivarci con un tuffo prodigioso.

33’- CLAMOROSO ERRORE DI MENDY! GOOLLL DEL LEEDS UNITED! Il portiere del Chelsea si attarda al rilancio e si fa soffiare il pallone dal pressing di AARONSON davanti alla linea di porta. 1-0!

37’- RODRIGO!! SUBITO IL RADDOPPIO DEL LEEDS! Punizione capolavoro di HARRISON, terzo tempo di RODRIGO che gira di testa all'angolino dove MENDY non può arrivare.

64’- JAMES! Destro potente che resta teso e si dirige sul secondo palo, altro intervento perfetto di MESLIER.

69’- 3-0 LEEDS!! HARRISON! JAMES serve al centro per l'inserimento di RODRIGO che ci mette l'interno destro e trova un non troppo intenzionale assist per HARRISON che gira in rete dall'area piccola.

84’- SECONDO GIALLO PER KOULIBALY. Trattenuta alle spalle su GELHARDT.

Il Momento social

Il Migliore

Jack HARRISON: l'uomo in più di questo Leeds. Disegna la punizione per il secondo gol di Rodrigo e piazza un tocco di pura reattività in occasione del terzo gol.

