Che spettacolo ad Anfield! Fa festa il Liverpool, come in Community Shield all'alba della nuova stagione. E chissà che la vittoria contro il Manchester City non sia la svolta della stagione per i Reds: un gol di Mohamed Salah decide la sfida tra le due super rivali degli ultimi anni, è 1-0 per la formazione di Jurgen Klopp. Una rete che arriva al 76', su lancio diretto di Alisson: Cancelo buca l'intervento, l'egiziano non trema davanti a Ederson. La partita avrebbe potuto anche prendere la piega opposta, sul filo fino alla rete: occasioni da una parte e occasioni dall'altra, soprattutto nel secondo tempo. Al 55', sullo 0-0, annullato il vantaggio di Foden: fallo in precedenza di Haaland, che si crea le sue occasioni ma non sfonda. Una notizia, considerando l'incredibile avvio di stagione. Prima sconfitta in questo campionato per il City, ora a -4 dall'Arsenal. Il Liverpool torna al successo dopo due punti nelle ultime tre di Premier League: la vetta è lontana 14 punti (con una partita in meno), ma la stagione - a maggior ragione con il Mondiale in mezzo - è lunghissima.

Il tabellino

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 1-0 (primo tempo 0-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Milner, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho (73' Henderson), Elliott (73' Carvalho); Salah (90' Alexander-Arnold), Firmino (72' Nunez), Jota (90'+8 Tsimikas). All.: Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji, Dias, Akè, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Gundogan (89' Alvarez); Bernardo Silva, Haaland, Foden. All.: Guardiola

Gol: 76' Salah (L)

Ammoniti: Fabinho (L), Akanji (M), Thiago (L), Jota (L)

La cronaca in 10 momenti chiave

24' OCCASIONE PER ROBERTSON - Cross dalla destra, Ederson in allungo allontana: arriva il terzino che calcia di prima, pallone non lontano dalla traversa.

40' OCCASIONE PER HAALAND - Palla spaziale di De Bruyne, che serve il norvegese sulla testa al limite dell'area piccola: centrale, Alisson blocca.

50' CLAMOROSA OCCASIONE PER SALAH - L'egiziano parte in campo aperto su lancio splendido di Firmino ma manda largo a tu per tu con Ederson, aprendo il piattone sinistro! Viene data rimessa dal fondo, ma c'è un super intervento del portiere.

55' ANNULLATO IL GOL DI FODEN - Palla nello spazio per Haaland, che vince il contrasto con Alisson: il pallone sbuca a Foden, che insacca con deviazione di Gomez! Proteste del Liverpool per un possibile fallo di Haaland nel contrasto con Alisson, ma il Var vede una trattenuta precedente del norvegese su Fabinho: annullato il gol.

56' OCCASIONE PER JOTA - Sta succedendo di tutto! Palla di Salah sul secondo palo, colpo di testa che sfiora il palo.

64' ALISSON SU HAALAND - Gundogan lascia una palla invitante per il norvegese, che controlla e calcia rasoterra: intervento importante del brasiliano.

70' OCCASIONE PER SALAH - Firmino allarga per l'egiziano, che si accentra con spazio e cerca il secondo palo: non gira a sufficienza.

76' GOL DI SALAH - Azione che parte direttamente da Alisson dopo una punizione del City, l'egiziano aggira Cancelo sul lancio del portiere e si trova da solo contro Ederson.

78' NUNEZ SUL FONDO - Destro dal limite a giro, pallone largo di pochissimo! Liverpool vicino al bis.

86' ESPULSO KLOPP - Il tecnico dei Reds si lamenta per un contatto duro non fischiato in precedenza.

Il migliore

Mohamed SALAH - Ci prova in tutti i modi, non sempre è perfetto ma i pericoli per Ederson passano da lui. E la rete è pesantissima.

Il peggiore

Joao CANCELO - Mostra tutti i limiti in fase difensiva. Il mancato intervento in occasione del gol di Salah è un errore gravissimo.

