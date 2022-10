Il Liverpool di Jurgen Klopp prosegue con la sua lunga e disperata rimonta in Premier League. A farne le spese, nel match odierno, il West Ham, sconfitto 1-0 ad Anfield. I Reds sono partiti fortissimo sin dal primo minuto di gioco, monopolizzando il possesso palla nella prima frazione e sfiorando per due volte il gol con Nunez nei primi 20'. Al 22', su cross di Tsimikas, l'attaccante uruguagio si è poi definitivamente sbloccato di testa, trovando il suo primo gol ad Anfield con la maglia dei Reds.

Dopo la rete, Nunez ha anche colpito un palo al 39'. 5' più tardi, Alisson è risultato decisivo nell'ipnotizzare Bowen dagli undici metri, dopo un'ingenuo fallo da rigore di Joe Gomez. Nella ripresa il West Ham ha provato a ribaltare la sfida, senza però mai mettere seriamente in difficoltà Alisson. Nonostante un evidente calo fisico, i Reds hanno anche avuto, all'81', la grande chance del 2-0, con la traversa che ha impedito l'autogol di Zouma.

Ad

In virtù di questo risultato i padroni di casa salgono in settima posizione, portandosi a -7 da City e Tottenham ed a -11 dall'Arsenal capolista.

Calcio Migliori tecnici: 3 italiani nei primi 5! Allegri out dalla top 50 11 ORE FA

Darwin Nunez esulta per l'1-0 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas (dall'82' Robertson); Henderson, Thiago Alcantara (dal 56' Fabinho); Salah, Firmino (dall'82' Milner), Carvalho (dal 56' Jones); Nunez (dal 56' Elliot)

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Johnson, Kehrer, Zouma, Cresswell; Downes (dal 74' Antonio), Rice, Soucek; Bowen, Scamacca, Fornals (dal 61' Benrahma).

GOL - 22' Nunez (L). Primo tempo 1-0

ASSIST - Tsimikas (L, 1-0)

NOTE: AMMONITI - Nessuno

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 8 MOMENTI CHIAVE

15' NUNEZ, AL VOLO! Lancio millimetrico di Thiago, scatto in profondità di Darwin e mancino al volo che per poco non sorprende Fabianski, costretto a mettere in corner.

22' RETEEEEE! NUNEZ, 1-0! Traversone perfetto di Tsimikas dalla sinistra, stacco poderoso dell'ex-Benfica, lasciato solo da Kehrer, e colpo di testa schiacciato a terra che si insacca sotto l'incrocio.

39' PALO DI NUNEZ! Alleggerimento di testa di Kehrer e terrificante mancino al volo dal limite dell'uruguagio, sfortunato nel centrare il palo.

Darwin Nunez (Liverpool), buteur face à West Ham Credit Foto Getty Images

44' RIGORE PER IL WEST HAM! Dopo essersi recato al VAR il direttore di gara non ha dubbi: l'intervento di Joe Gomez su Bowen è falloso.

45' PARATOOOO! ALISSON DICE DI NO! Miracolo del portiere brasiliano che intuisce l'angolo e riesce ad arrivare sulla conclusione. Si dispera Bowen.

63' FIRMINO, FUORI DI UN NIENTE! Appoggio perfetto di Henderson, conclusione a botta sicura del brasiliano da posizione centrale ed intervento fondamentale di Cresswell che devia in corner.

71' BENRAHMA, SI DIVORA L'1-1! Cross millimetrico di Rice e subentrato che da due passi smorza troppo la conclusione con il destro, calciando debole e centrale.

81' TRAVERSA DEL LIVERPOOL! Cross basso dalla destra di Henderson, deviazione sul primo palo di Zouma e pallone che pericolosamente impatta la traversa prima di spegnersi sul fondo.

IL MOMENTO SOCIAL

L'MVP

Darwin NUNEZ - Il "meteorite" Haaland ha oscurato in parte il talento di questo ragazzo uruguagio. Un gol, un palo e tante occasioni interessanti. Domina con la sua potenza e la sua fisicità, risultando sempre pericoloso anche quando attacca la profondità.

IL PROMOSSO

ALISSON Becker - La sua parata risulta cruciale ai fini del risultato finale. Se il West Ham avesse trovato il pari poco prima dell'intervallo, infatti, la partita avrebbe probabilmente preso tutta un'altra piega nella ripresa. Decisivo, di nuovo.

IL BOCCIATO

Ben JOHNSON - Risulta essere in maniera evidente l'anello debole della retroguardia ospite. Klopp gli organizza un pressing "sistematico" ogni volta che Fabianski prova a coinvolgerlo in impostazione e lui finisce nel pallone, perdendo una miriade di palloni sanguinosi. Bocciato.

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Pallone d'Oro LIVE! Karim Benzema vince il Pallone d'Oro 2022 17/10/2022 ALLE 16:33